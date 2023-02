"Ce que j'ai fait de plus mauvais" : Michel Blanc sans filtre sur son pire film, pourtant très connu

Michel Blanc est un modèle de longévité dans le cinéma français. Avec presque cinquante ans de carrière à son actif, l'acteur et réalisateur aujourd'hui âgé de 70 ans a vu défiler plusieurs époques du septième art tricolore ainsi que nombre de long-métrages. On a ainsi pu voir le comédien dans plusieurs films restés dans les mémoires. Mais il y en a un parmi eux qu'il n'a pas du tout apprécié.

Actuellement en pleine promotion du film Les Petites Victoires, il était ainsi invité de l'émission C à vous lundi 27 février 2023 en compagnie de Julia Piaton. L'occasion pour lui d'évoquer son parcours ainsi que les oeuvres auxquels il a pu prendre part. Ainsi, la présentatrice Anne-Élisabeth Lemoine a voulu lancer un petit jeu aux invités et à son équipe. Il fallait retrouver le titre d'un long-métrage à partir d'une photo issue du tournage.

C'est alors qu'une image de Michel Blanc avec une (immonde) perruque apparaît - une photographie de son personnage dans le troisième volet de la série culte Les Bronzés paru en 2006 après l'immense succès des deux premiers opus. "Ça, facile. C'est ce que j'ai fait de plus mauvais donc...", lâche quasi-immédiatement celui qui a une belle histoire d'amour avec une femme plus jeune, provoquant l'hilarité du plateau. "Eh bien, on a commencé par celui-là... C'est vrai ?", demande alors la présentatrice à un Michel Blanc qui acquiesce alors de la tête pour lui répondre. "Ça ne fera pas de peine à Patrice Leconte (le réalisateur, ndlr) ?", poursuit Anne-Élisabeth Lemoine. Ce à quoi l'acteur répond : "Non non, c'est honnête."



Pas simple de concevoir une bonne histoire

Des propos pour le moins cash, qui éteignent un peu plus les éventuels espoirs de certains autour d'un potentiel quatrième volume. Car si Patrice Leconte n'a jamais renoncé à cette éventualité, Michel Blanc a par le passé déjà déclaré que ce sera sans lui. Une version qu'il a confirmé lors de cette interview. "Aucun de nous n'a une idée qui mérite la peine pour faire un Bronzés 4. Pas simple de concevoir une bonne histoire où on aurait tous des rôles à égalité. Et puis, ça sentirait le réchauffé", a-t-il ensuite déclaré. De quoi doucher l'optimisme des nombreux fans de la franchise.