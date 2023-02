Julia Piaton enceinte de son 2e enfant : la fille de Charlotte de Turckheim évacuée en plein tournage

Elle est à l'affiche du film Les Petites Victoires, à découvrir dans les salles obscures le 1er mars 2023. Les cinéphiles vont pouvoir retrouver Julia Piaton dans le rôle d'une maire de village qui est aussi la seule institutrice du coin. Un projet qui lui tient à coeur, puisqu'il s'agit du premier long-métrage dans lequel elle incarne le personnage principal. Mais les différents tournages de la comédienne n'ont pas été de tout repos cette année. Et pour cause, Julia Piaton, enceinte de son deuxième enfant, s'est fait une belle frayeur. À l'occasion d'un entretien pour nos confrères de Télé Star , Julia Piaton s'est livrée à coeur ouvert sur un événement qui peut être traumatisant. "J'ai été évacuée d'un tournage à cause de ma grossesse. Un coup dur. Cela m'a rendue triste, mais j'ai pris conscience à quel point faire un enfant était une décision importante. Que je ne regrette évidemment pas", a confié celle qui a révélé sa grossesse lors du la dernière édition du Festival de l'Alpe d'Huez. La fille de Charlotte de Turckheim était justement venue y présenter Les Petites Victoires.

Un film bien particulier pour Julia Piaton

Malgré cette belle frayeur, Julia Piaton a décidé de poursuivre ses activités professionnelles. Celle qui est déjà maman d'un petit garçon né août 2017 (elle a toujours gardé l'identité du papa secrète) dévoile le bonheur qu'elle a ressenti, en partageant le tournage avec Michel Blanc. Un partage qui l'a tout de même parfois tétanisée : "Moi qui suis une grande angoissée et qui avais les chocottes de lui donner la réplique, il m'a tout de suite mise à l'aise. Il joue un sexagénaire qui apprend à écrire. Il me faisait rire à sa table d'écolier avec sa trousse et ses crayons".

Toujours très engagée dans ses projets cinématographiques, Julia Piaton n'a pas hésité à s'immerger davantage dans la vie politique des petites communes : "J'ai aimé cette Alice qui s'occupe beaucoup des autres mais pas assez d'elle. Au moment où la réalisatrice me l'a proposé, mon cousin et un ami sont chacun devenu maire d'une petite commune. J'en ai profité pour les suivre quelques jours". Si aujourd'hui Julia Piaton est reconnue par ses pairs, elle souhaite aussi se lancer dans d'autres projets. "J'aimerais un jour réaliser. J'avais commencé à écrire, mais je mets du temps à accoucher de moi-même", a-t-elle confié à Version Fémina.