Julia Piaton en crop top face à Frédérique Bel sublime en robe fendue au Festival de Cabourg

La 36e édition du Festival du Film de Cabourg bat son plein ! Vendredi 17 juin, on a de nouveau vu les stars sur le red carpet alors que la canicule s'est abattue sur tout le pays. Cette journée était marquée par la première soirée de remise de prix pour les courts-métrages et jeunes talents. Comme le rapporte Ouest-France, le photocall a eu lieu au son de la musique du film Un homme et une femme, en hommage à Jean-Louis Trintignant, mort quelques heures plus tôt.

Sur le tapis rouge, on a notamment pu voir une flopée de stars comme la comédienne Julia Piaton - actuellement dans les salles, dans un mini rôle, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness - tout de noir vêtue et laissant voir son ventre plat à l'air dans un crop top alors qu'elle portait un pantalon et une veste. Du noir, c'était aussi le choix de sa consoeur Frédérique Bel, récemment à l'affiche du Bon Dieu 3, laquelle avait de son côté opté pour une robe fendue sur une jambe. Autres adeptes du noir côté look : Sandrine Kiberlain, Rebecca Marder, Alice David ou encore Jeanne Cherhal... Idem chez les hommes, Benjamin Biolay ou Lucas Bravo posant eux aussi vêtus d'une veste de costume sombre.

Cette première remise de prix a couronné Lucie Zhang (Les Olympiades), qui a reçu du comité des Swann le prix du Premier Rendez-vous féminin. Deux prix masculin ont été décernés à Aliocha Reinert (Petite nature) et Maël Rouin-Berrandou (Mes frères et moi). Le jury Courts-Métrages présidé par Samuel Theis et Claire Burger a lui décerné les prix du meilleur acteur et meilleure actrice dans un court-métrage à Andranic Manet et Clara Antoons (pour La légère déviation des atomes). Quant à la réalisatrice Alice Douard (L'attente) elle a clôturé cette cérémonie avec le prix du meilleur film court-métrage.

Ce samedi 18 juin, un nouveau tapis rouge sera organisé pour la soirée de clôture du festival, avec le grand prix du jury. Un jury emmené par Diane Kurys entourée de l'actrice Astrid Berges Frisbey, de l'acteur Lucas Bravo, du scénariste Michel Fessler, de l'acteur Stéphane De Groodt, du réalisateur Sébastien Lifshitz (parrain du jury jeunesse), du créateur Alexandre Mattiusi, de l'actrice Julia Piaton, du réalisateur Atiq Rahimi, de l'actrice réalisatrice romancière Sylvie Testud et de l'actrice Anamaria Vartolomei.