Michel Cordes (Plus belle la vie) en couple : premières révélations sur sa nouvelle compagne

La fin de Plus belle la vie approche malheureusement à grands pas. C'est le 18 novembre 2022 que France 3 diffusera la dernier épisode. En attendant, les acteurs profitent de leurs derniers instants sur le plateau. Michel Cordes, l'interprète de Roland Marci, était de retour avant le final. A cette occasion, il s'est confié à nos confrères du Parisien.

Son personnage va mourir lors de l'épisode du 3 octobre, une fin funeste sur laquelle l'acteur de bientôt 77 ans est revenu. Michel Cordes est également revenu sur l'arrêt du feuilleton, une décision à laquelle il ne s'attendait pas comme il l'a confié au Parisien : "Je trouve que c'est dommage de supprimer ce feuilleton. C'est un événement unique à la télévision française : cette durée, cette intensité côté public et audience..." L'aventure étant désormais terminée pour lui, celui qui a prêté ses traits au personnage de Roland Marci va pouvoir se consacrer à d'autres projets plus personnels.

Michel Cordes n'avance désormais plus seul dans la vie. Il a en effet révélé qu'il avait trouvé l'amour récemment : "Je viens de rencontrer ma compagne, tout juste retraitée. Donc, on se dit qu'on va profiter. À moins qu'on me propose un projet théâtre intéressant..." Il se verrait également bien écrire une pièce mais, ce qui lui plairait le plus, ce serait de se remettre à la sculpture. "Souvent, en rentrant de Plus belle la vie, je me détendais en faisant de la sculpture sur bois. Quand je rentre dans mon atelier, le roi n'est pas mon cousin. Avec un bout de bois et une idée, je suis bien. On commence par travailler à la tronçonneuse, puis à la gouge - c'est comme des ciseaux à bois arrondis - de plus en plus délicatement. Le corps de la femme, c'est une beauté ; le sculpter, un plaisir", a-t-il déclaré.

Mais quoi qu'il arrive, Michel Cordes n'oubliera jamais son passage dans Plus belle la vie. Une aventure qu'il a débutée en 2004 et qui lui a permis d'avoir une "certaine stabilité matérielle non négligeable". "Ça reste une des grandes aventures de mon métier. J'en ai eu trois : une troupe où j'étais comédien, qui est devenue le centre dramatique de Lorraine, un festival que j'ai créé à Paris où j'étais auteur et metteur en scène pendant six ans, et Plus belle la vie. À chaque fois, ça a été un rapport différent au public, une action différente. C'est une belle route", a-t-il conclu.