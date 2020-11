Michel Cymes : Contre la prise de poids, il détaille les coulisses de son reconfinement

Vendredi 30 octobre 2020 à minuit, la France s'est officiellement reconfinée. Le télétravail a fait son retour. Michel Cymes le pratique également et donne ses astuces pour rester en forme : un ballon gonflable, du sport, et "une petite bière"...

Michel Cymes a parlé quarantaine, télétravail et bien-être avec Le Parisien ! Le médecin de 63 ans et ex-présentateur du Magazine de la santé (diffusé sur France 5) a décrit ses journées à son domicile, converti en lieu de travail pendant l'acte 2 du confinement. Il recommande aux lecteurs du quotidien de rester en mouvement à tout prix. Son secret ? Utiliser une swiss ball comme chaise de bureau.

"Je remplace aussi régulièrement ma chaise de bureau par un swiss ball, les grands ballons gonflables. Une fois assis dessus, vous êtes tout le temps en mouvement. Ça force à vous tenir droit et à muscler inconsciemment vos abdominaux profond", explique Michel Cymes. Le chirurgien marié à Nathalie fait également attention à son alimentation : "Plus je vieillis plus j'essaie d'avoir une alimentation équilibrée. Comme j'adore cuisiner, que j'ai un peu plus de temps, je fais les courses, le marché et prépare les repas pour tout le monde. C'est une façon de me détendre."

"Tout le monde a pris entre 1,5 kg et 2 kg pendant le premier confinement. Quand j'ai un petit coup de fringale, je prends une poignée d'amandes, ça m'évite de plonger sur des gâteaux ou du saucisson, ajoute-t-il. Je bois aussi beaucoup d'eau." S'hydrater, un geste aussi vital à l'extérieur qu'à la maison !