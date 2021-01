Michel Cymes : Pourquoi sa demande en mariage a viré à la dispute ?

Mardi 5 janvier 2021, Michel Cymes animera le premier numéro de l'année de l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Aux côtés d'Adriana Karembeu, il s'intéressera au sommeil avec un numéro intitulé : Fatigue insomnie, ronflements comment mieux dormir ? Le doc le plus connu de France n'a pas de problème de sommeil notoire et s'endort aux côtés de la même femme, Nathalie, depuis de nombreuses années. Un couple ultra soudé malgré une demande en mariage qui a tourné au fiasco.

Il y a un peu plus d'un an, Michel Cymes, pourtant discret sur sa vie privée, avait fait des confidences sur sa femme lors d'une interview accordée à Femme actuelle. Il avait raconté sa demande et surtout la réaction inattendue de son épouse, laquelle a été à l'origine d'une grosse dispute. "Je suis divorcé, mais je savais que cette union avait un sens pour Nathalie. Cela faisait des années que nous n'avions pas évoqué le sujet et je voulais lui faire la surprise. (...) Elle [la demande en mariage, NDLR] a tourné au fiasco ! Nathalie était tellement scotchée qu'au lieu de me dire : 'Mon amour, c'est merveilleux', elle m'a répondu 'Euh, ben oui.' On a fini par s'engueuler : 'Merci pour ta réaction, ça fait des années que j'y pense et toi tu me dis ça!'", a-t-il raconté.

Fort heureusement, le mariage a tout de même eu lieu, c'était en 2015. Le couple avait demandé à ses invités de s'habiller en noir et blanc avec une petite touche de rouge. Les mariés eux, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils étaient en rouge !

L'alliance de Michel Cymès, elle, n'a en revanche pas fait long feu comme il l'a expliqué il y a un peu plus d'un an dans son émission Ça ne sortira pas d'ici ! : "Je ne supporte pas. Je l'ai portée une heure et je ne supportais pas d'avoir quelque chose sur les doigts. Ce n'est pas pratique quand vous examinez les patients, après, le truc peut rester."

Le couple est parent d'un garçon né en 2011 (il a deux autres garçons nés d'une précédente union, nés en 1997 et 1999).