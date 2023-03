Michel Drucker opéré du coeur à nouveau : son retour à la télé encore repoussé !

Décidément, Michel Drucker cumule les pépins de santé depuis 2020 et son opération cardiaque qui a failli virer au drame. Le 8 février 2023, il quittait momentanément l'antenne pour se rendre à l'hôpital et y faire plusieurs tests et examens. Silencieux depuis ce jour, l'animateur a suscité beaucoup d'inquiétude chez les téléspectateurs fidèles de son émission Vivement Dimanche. Mais ce mercredi 22 mars 2023, des nouvelles sont tombées.

Au départ, le célèbre présentateur ne devait être absent que pour trois semaines. Ce délai s'est finalement rallongé le 26 février dernier, lorsque la chaîne a annoncé que l'époux de Dany Saval devait se reposer de "ces semaines d'hospitalisation éprouvantes". Désormais, son retour sur le petit écran est prévu pour la mi-avril environ. Mais, de nouvelles informations révélées par nos confrères de Voici pourraient une nouvelle fois changer la donne... En effet, selon les informations de l'hebdomadaire, l'animateur aurait été opéré du coeur "dans un hôpital parisien", ce lundi 20 mars 2023. Si nous n'avons pas plus de précisions concernant le pourquoi du comment de cette intervention chirurgicale, il semblerait néanmoins que les jours de l'illustre animateur ne soient pas du tout en danger.

Solide comme un roc

Pour l'heure, les médecins se veulent donc très confiants et l'état de santé de Michel Drucker serait stable. Actuellement en service de réanimation, l'animateur se serait réveillé ce mercredi 22 mars, sans séquelles ou autres complications. Néanmoins, il est évident qu'il ne pourra pas reprendre les tournages de Vivement Dimanche à la mi-avril. Après une telle opération, Michel Drucker doit impérativement se reposer. Toujours d'après nos confrères de Voici, l'animateur ne reviendrait donc pas avant la fin de la saison...

Pour rappel, le père adoptif de Stéphanie Jarre et Yleng a déjà vécu l'horreur en 2020. Hospitalisé et alité pendant trois mois suite à une endocardite infectieuse, puis un triple pontage suivi de l'infection très grave de sa cicatrice, il avait déjà bien failli perdre sa jambe et sa vie. Espérons que la situation ne s'envenime pas autant cette fois...