Michel Drucker : Sa chienne Izia manque de se faire écraser en direct dans C à Vous !

On a frôlé la catastrophe ! Alors qu'il rejoignait le plateau de l'émission C à Vous pour sa chronique intitulée Le Speakerin, Bertrand Chameroy a failli commettre l'irréparable. A cause d'une petite maladresse, Michel Drucker aurait pu avoir à se rendre en urgence chez le vétérinaire puisque son confrère a tout simplement manqué d'écraser l'animal au passage. Loin de se laisser faire, la jeune Border Collie tricolore - noire, blanche et crème - a poussé un hurlement qui a fait frémir toute l'assemblée. Plus de peur que de mal, heureusement.

Je l'ai surpris, c'est différent !

"J'ai dû la surprendre mais je ne lui ai pas marché dessus", a assuré le chroniqueur face à la panique générale. "Communiqué officiel : non, je n'ai pas marché sur le chien de Michel Drucker, a-t-il ajouté, en ligne, après la diffusion de l'émission. Je l'ai surpris, c'est différent. Je tiens à votre disposition les autres axes caméras pour que toute la vérité soit faite sur cette sombre histoire." La petite Izia se faisait rare à l'écran ces derniers temps en raison des soucis de santé de son maître, elle qui est pourtant taulière du célèbre siège rouge de France 2 depuis de nombreuses années. Chienne de vie...

Heureux et ému de vous retrouver

Le retour à la case télévision est effectivement émouvant, pour l'animal comme pour Michel Drucker. Le 28 mars 2021, l'animateur retrouvait son poste après 4 mois d'hospitalisation sous un faux nom dont une opération à coeur ouvert avec 25% de risque d'échec - il a été opéré d'un triple pontage coronarien. "Heureux et ému de vous retrouver, vraiment ça me touche beaucoup, ça me va droit au coeur votre accueil et c'est le cas de le dire, affirmait-il au côté d'Izia, depuis le studio Gabriel, déclarant sa flamme aux téléspectateurs. Merci, je ne sais pas si pendant cette longue et douloureuse parenthèse Vivement dimanche vous a manqué mais vous vous m'avez beaucoup manqué. Content de retrouver ma maison." Welcome back...