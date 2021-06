Michel Jonasz convoité par Clémentine Célarié : "Il n'a pas voulu de moi"

Michel Jonasz et Clémentine Célarié auraient pu former l'un de ces couples cultes du showbiz. Le destin - provoqué par l'acteur -, a fait en sorte que les deux stars ne soient jamais ensemble, la faute à une trop grande amitié entre eux. Sur le plateau de C à vous (France 5) en 2018, la comédienne avouait avoir eu des sentiments pour son confrère dans Lebowitz contre Lebowitz.

"Moi, j'étais amoureuse de Michel à un moment donné. Mais il n'a pas voulu de moi. On est restés amis, c'est mieux !, révélait Clémentine Célarié sous les rires des chroniqueurs. Je suis un peu amoureuse facilement." On ne saura jamais vraiment pourquoi Michel Jonasz a préféré ne pas donner sa chance à leur histoire. Pourtant, sur le plateau de l'émission, l'interprète ne tarissait pas d'éloges au sujet de sa consoeur. "C'est vraiment elle, elle est libre, elle a horreur des conventions, des habitudes... Elle est franche, elle est libre", complimentait-il.

Depuis - et heureusement -, Clémentine Célarié a changé de target. N'ayant plus de coup de coeur pour Michel Jonasz, la comédienne de 63 est parvenue à trouver l'amour ailleurs. "Je suis amoureuse mais pas mariée. Avant, je tombais amoureuse facilement. Il y a tomber amoureux et aimer. Il faut que ce soit une reconnaissance permanente et ça peut être épuisant", détaillait-elle face à Michel Cymes dans Ça fait du bien en novembre 2019.

De son côté, Michel Jonasz a toujours su garder le mystère au sujet de l'élu(e) de son coeur. "Je suis fasciné par la force que peut vous donner un amour absolument inconditionnel, qui peut vous donner une force et que vous vous sentez capable de tout quand l'autre remplit votre vie, c'est extraordinaire ! (...) Je suis quelqu'un de très timide ! Je crois que je peux toucher plus par la chanson, par l'écriture, parce que j'ai le temps", détaillait-il dans C à vous en 2019.