Michel Jonasz passé incognito sur TF1 : le chanteur réapparaît sur France 2 et fait le buzz

Dans On refait la télé sur RTL, Gilles Bouleau avait était interrogé sur la présence passée inaperçue de Michel Jonasz au JT de TF1. Et le journaliste avait assuré qu'en réalité, le chanteur avait bien été reconnu. D'après lui, le rush du direct avait empêché la journaliste de préciser cette information. "Elle a fait l'interview mais lui ne s'est pas présenté en disant qu'il était Michel Jonasz. Elle a fait le truc, elle a monté le sujet vite, vite, vite", a expliqué Gilles Bouleau. Quant à Marie-Sophie Lacarrau, elle aurait cru à une blague de son rédacteur en chef. "Il fait des blagues tout le temps... donc elle s'est dit que c'était une blague de plus", a estimé son confrère, ajoutant qu'elle avait certainement dû être "un peu tétanisée par les blagounettes. Elle a vu le sujet, elle s'est dit que c'était Michel Jonasz et elle est partie sur autre chose..."