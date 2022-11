Michel Sardou cupide ? Son célèbre beau-frère sort du silence et répond cash !

C'est une nouvelle qui a pris tout le monde de court. Jeudi 10 novembre, Michel Sardou a annoncé qu'il entamerait une nouvelle tournée en octobre 2023. Pourtant, le chanteur - qui aura 76 ans en janvier prochain - avait donné son dernier concert à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt en avril 2018. "Je crois que j'ai fait suffisamment mon boulot. Je ne vais pas chanter Je vais t'aimer jusqu'à mes 83 ans", avait-il confié au micro de RTL à l'époque.

Toutefois, cette décision d'un retour sur scène ne vient pas de Michel Sardou lui-même mais plutôt de sa compagne Anne-Marie, qui est aussi la soeur du grand photographe Jean-Marie Périer. "Je ne voulais pas revenir, a avoué le chanteur dans les colonnes du Parisien cette semaine. Mais je me suis fait avoir dans les grandes largeurs par ma femme." En effet, elle "menaçait de [le] quitter et de retourner chez son frère" : "Elle m'a fait un chantage !"

Il avait dit qu'il arrêtait, qu'est-ce que ça veut dire ?

Cependant, Michel Sardou est particulièrement attaqué pour organiser sa nouvelle tournée, soi-disant motivé uniquement par l'argent. Jean-Marie Périer a pris alors la défense du chanteur sur son compte Instagram ce vendredi 11 novembre avec ce long message : "Mon beau-frère décide de revenir sur scène. Alors bien sûr, j'entends dans les médias : 'Ah il avait dit qu'il arrêtait, qu'est-ce que ça veut dire ?' Ça signifie que comme tous les artistes qui ont vécu de leur passion, il peut difficilement s'en passer. S'il avait décidé d'arrêter il y a trois ans, c'était aussi peut-être par égard pour son public. (...) La seule tournée de trop, c'est celle qu'on fait uniquement pour l'argent. Je suis certain que ce n'est pas le cas. (...) Alors c'est d'autant plus évident pour Michel, puisqu'en revenant, il fait plaisir à beaucoup de monde. Et surtout à ma soeur, rien que cette raison suffit non ? Donc, bonne route mon pote !" Le photographe en a d'ailleurs profité pour publier deux clichés : l'une de Michel Sardou en 2006 et l'autre avec sa femme Anne-Marie en 2001.