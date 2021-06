Michel Sarran bientôt grand-père : mariage de sa fille Camille qui dévoile son baby bump

Un moment plein d'amour pour l'acolyte de Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet dans Top Chef. Le célèbre chef toulousain prend, sur un troisième cliché, sa fille Camille dans les bras. Son visage est serré et derrière ses lunettes de soleil, l'émotion est palpable. Sa fille chérie et son amoureux Nicolas, ingénieur patrimonial, s'apprêtent à devenir parents... et lui jouera une nouvelle fois le papi gâteau !

Michel Sarran est déjà grand-père d'une adorable petite Jeanne, née des amours de son autre fille, Emma Sarran, avec son amoureux Adri, à qui elle a dit "oui" en juillet 2019. La petite famille s'est d'ailleurs retrouvée l'été dernier, lors des premières vacances de la fillette à Ibiza.

La vie est belle pour le restaurateur ! Lui qui est très attaché à ses filles nage dans le bonheur. En plus de partager les moments forts de leur vie, il collabore avec Emma et Camille au quotidien. "Pour mes bars à croque-monsieur, j'ai la chance d'avoir à mes côtés mes deux filles : Camille, qui était infirmière, et Emma, qui travaillait chez LVMH. Elles ont tout quitté pour gérer ce projet", avait-il confié à nos confrères de Télé Star en mai dernier. Une jolie complicité !