Michel Sarran dragué par des femmes et des hommes : qu'en pense sa femme Françoise ?

Mercredi 10 février, la nouvelle et douzième saison de Top Chef a fait ses débuts sur M6. À l'issu du premier épisode, deux candidats ont déjà été éliminés, à savoir Adrien et Yohei. En marge de sa diffusion, les chefs de brigades ont assuré une tournée promotionnelle à travers les médias. Hélène Darroze et Michel Sarran ont notamment été invités à discuter cuisine sur Sud Radio dans la journée de mercredi. Mais l'interview menée par Valérie Expert et Gilles Ganzmann a rapidement viré vers un tout autre sujet. Celui des admirateurs secrets. En effet, les journalistes se sont demandés s'il arrivait aux chefs de recevoir des messages de la part d'internautes.

"Alors Michel il en a plein, lui ! Moi je n'en ai pas mais lui il en a plein", a tout de suite révélé Hélène Darroze. Et de préciser : "Des lettres d'amour, il en reçoit tous les jours !". Une affirmation que Michel Sarran a été forcé de confirmer. "Oui oui, il y a beaucoup de déclarations...", a-t-il déclaré. Autant de la part de femmes que d'hommes qui plus est ! "J'ai des déclarations un peu amoureuses venant de garçons", a-t-il confié suscitant alors la surprise d'Hélène Darroze. "Ah celle-là tu ne me l'avais pas dit !", s'est-elle amusée. En revanche, il y en a une qui peut se révéler importunée par tant d'élans d'amour, c'est la femme de Michel Sarran, Françoise. "J'en ai eu une hier, tu vois... En plus la personne avec qui je partage ma vie tombe sur le message et me dit : 'Non mais dis donc...'", a-t-il rapporté. Il s'agissait cette fois d'un message d'un certain "Bastien", ce qui a toutefois rapidement rassuré sa compagne et lui a donc évité une crise de jalousie.

La mère de ses deux filles, Emma et Camille, ne devrait pas crier victoire pour autant car Michel Sarran a indiqué recevoir par ailleurs... des photos de fans. Et de femmes cette fois. "Moi je n'ai pas eu de photos, ou alors je ne ne sais pas regarder, j'en sais rien...", a alors déploré Hélène Darroze.

En outre, Michel Sarran n'est pas toujours vu comme un simple chef cuisinier. "Des personnes font appel à moi pour que je les aide dans l'éducation de leurs enfants", a-t-il expliqué, encore très étonné. Bien que flatté, il n'est pas sûr de vouloir porter ce rôle. "J'ai répondu que ça c'est Super Nanny, ce n'est pas Top Chef !", fait-il donc savoir amusé.