Michel Serrault : La mort tragique de sa fille Caroline de 19 ans, le drame de sa vie

Au Panthéon des comédiens disparus, il est sans doute roi. Le vendredi 29 juillet 2022, la France regrette 15 années, déjà, sans Michel Serrault. L'acteur est effectivement décédé durant l'été 2007, à Honfleur, dans le Calvados, alors qu'il avait 79 ans. La seule chose qui rassure ses proches, depuis, c'est qu'il a rejoint, là-haut, sa Caroline. Sa fille, âgée de 19 ans, avait succombé bien avant lui à un terrible accident de la route.

Elle s'apprêtait à fêter la vingtaine quand elle a trouvé les étoiles. Caroline venait d'obtenir son permis de conduire et était partie, pour la première fois, en vacances sans ses parents. Sur la route, elle s'est retrouvée face à Guy G., jeune chauffard de 21 ans accompagné de deux amis... tous trois poursuivis par la police. Soupçonné d'être au bois de Boulogne pour "chasser le travesti", le conducteur avait grillé plusieurs feux rouges et percuté le véhicule de Caroline, qui rentrait à Neuilly. Elle est morte sur le coup.

J'avais besoin de travailler immédiatement pour fixer mon esprit sur quelque chose d'extérieur

Face à l'épreuve, Michel Serrault s'était enfermé dans le silence et dans le travail. Dès le lendemain, le comédien reprenait le tournage des Folies Offenbach, pour la télé, puis montait sur les planches du théâtre du Palais-Royal pour jouer le rôle de Zaza Napoli dans La cage aux folles. Ce soir-là, personne n'a ressenti sa détresse, et pourtant, il était très marqué par ce deuil insoutenable. "J'avais besoin de travailler immédiatement pour fixer mon esprit sur quelque chose d'extérieur : des gestes, une action, tout ce qui peut me maintenir debout, mais j'ai l'impression d'être un somnambule et d'agir à la place d'un autre", expliquait-il.

Guy G., à l'origine de l'accident, s'en est plutôt bien sorti. Il a provoqué la mort de Caroline, la fille de Michel Serrault et Juanita Saint-Peyron, dite Nita, mais n'a été condamné qu'à une peine de 10 mois de prison avec sursis, à une amende de 1050 francs et à 2 ans de suspension de permis.