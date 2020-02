Michèle Bernier, Élodie Poux et Laurent Gerra font leur grand show de l'humour

Le 10 février, quelques privilégiés ont pu assister au tournage de l'émission Le Grand Show de l'humour, les 50 comiques préférés des Français 2020, depuis le Palais des Sports de Paris. Un show présenté par Michel Drucker qui sera diffusé le 22 sur France 2, dès 21h05.

Sur scène, il faudra ainsi compter sur la populaire Michèle Bernier qui poursuit un peu partout les représentations de son dernier spectacle intitulé Vive demain ! (nommé aux Molières 2019 dans la catégorie Molière de l'humour). Sera aussi présente Élodie Poux, nouveau visage de l'humour avec le show intitulé Le Syndrome du Playmobil, alors que le vétéran du milieu, Laurent Gerra, viendra continuer d'amuser son public habituel avec ses piques et ses parodies, notamment de sa cible préférée : Céline Dion. Il se produit avec le spectacle Sans modération.

Notons aussi la présence sur scène de figures incontournables de l'humour comme Christelle Chollet, Tom Villa, Olivier de Benoist, Élisabeth Buffet ou encore le duo Les Bodin's, Anne Roumanoff, Roland Magdane, Raphaël Mezrahi... Autour de l'animateur Michel Drucker, ils révéleront le classement des 50 comiques que les Français ont plébiscités lors d'un grand sondage national IFOP réalisé en janvier 2020. En fin d'émission, le nom de l'humoriste numéro 1 sera dévoilé. Pendant plus de deux heures, l'émission réunira sur scène, mais aussi en images les plus grands comiques d'hier et d'aujourd'hui dans leurs meilleurs sketchs.