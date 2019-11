Michèle Laroque évoque sa ménopause : "Je n'ai subi aucun symptôme"

En intégrant le casting du film Joyeuse Retraite, Michèle Laroque devait se doutait qu'elle évoquerait tous les aspects liés à la quasi-soixantaine, pour en assurer la promotion. Mais il faut croire qu'elle le vit plutôt bien. Mettre sa carrière entre parenthèses ? Hors de question. Le temps qui passe ? Pas un problème. "J'ai la chance d'être en bonne santé et que tout fonctionne, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Gala. On ne réalise jamais assez combien c'est un miracle. Pour le reste, je ne recours pas à la chirurgie. Je n'ai rien contre, mais tout le monde finit par se ressembler... Mon secret de forme, c'est la phytothérapie. Je ne suis jamais malade et je ne prends jamais de médicaments."

Je tiens à dire aux femmes de ne pas s'en faire

Les antibiotiques ne sont pas automatiques pour Michèle Laroque, qui partage au cinéma la vedette avec le médecin télévisé Michel Cymes ! Même quand il s'agit d'apaiser les conséquences de sa ménopause, elle n'envisage en aucun cas d'avoir recours aux substituts hormonaux. "Personnellement, je n'ai rien pris et je n'ai subi aucun symptôme, aucun changement, précise l'actrice de 59 ans. Je tiens à dire aux femmes de ne pas s'en faire. Elles sont belles dans leurs différences et il est possible de préserver sa peau, sa beauté et sa jeunesse en se nourrissant bien, en faisant de la gymnastique faciale, de l'acupuncture, des massages du visage, de la méditation ou toute autre pratique qui permet de rester fidèle à soi-même."