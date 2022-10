Michèle Laroque radieuse en blanc avec Caroline Anglade et Alice David, trio de choc pour Belle et Sébastien

L'histoire de Belle et Sébastien est un succès qui traverse les générations. Romans, séries et films, la belle amitié a été déclinée à toutes les sauces. Un nouveau film est attendu en salles ce mercredi 19 octobre : Belle et Sébastien, Nouvelle Génération. Robinson Mensah-Rouanet interprète le rôle de Sébastien et donne la réplique à Michèle Laroque, Alice David et Caroline Anglade, au casting de la nouvelle réalisation de Pierre Coré.

Ce 16 octobre, toute l'équipe du film était réunie au cinéma UGC Ciné Cité de Bercy Village dans le 12e arrondissement pour partager un moment avec les fans de l'histoire et leur faire passer un bon moment en famille. Si le jeune acteur principal et l'animal n'étaient pas de la fête (en tout cas pour le photocall), le réalisateur et d'autres comédiens se sont prêtés au jeu. Michèle Laroque, interprète de Corinne, était plus radieuse que jamais. La comédienne portrait un pantalon beige et un chemisier léger blanc, flattant son teint hâlé.

Ses camarades de tournage n'étaient pas en reste : Alice David, habillée d'un pantalon et d'un body noir au décolleté très évasé et Caroline Anglade, à la cool vêtue d'un jean boyfriend droit, d'un t-shirt à l'imprimé coloré et d'un grand trench gris foncé. Face à elles, les comédiens Aurélien Recoing et Syrus Shahidi, découvert dans la série comique Netflix Plan Coeur en 2018. Une bonne ambiance semblait régner au cours de l'événement, entre les fans et les membres de l'équipe, bras dessus, bras dessous, mais aussi au sein du casting lui-même.

Les acteurs n'étaient pas accompagnés de leur moitié. C'est donc sans François Baroin que Michèle Laroque a assisté à cette avant-première. Rien n'annonce toutefois que le couple a rompu, bien au contraire. La comédienne s'était même confiée sur le sujet, se félicitant de "brouiller les pistes" auprès du public : "J'adore qu'on se pose la question. Il est vrai qu'on se montre rarement ensemble. [...] Cela signifie que notre style de vie fonctionne bien. Nous sommes toujours ensemble."