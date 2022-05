Michèle Laroque : Soirée aux côtés de Diane Leyre (Miss France) et Capucine Anav

Le film Ténor a été présenté en avant-première ce lundi 2 mai 2022 au Cinéma Pathé Wepler en présence de nombreux invités prestigieux !

Les rois de la soirée étaient bien évidemment la comédienne Michèle Laroque (qui enchaine les projets après la réalisation d'Alors on danse) et MB14, chanteur et acteur découvert dans The Voice grâce à ses talents de beatboxing. La première était classe en haut noir et pantalon beige tandis que le second avait choisi une veste violette de la marque Carhartt pour l'occasion.

Visiblement détendu, le duo d'acteurs a affiché son plus beau sourire pour défendre cette comédie à la fois musicale et sociale, réalisée par Claude Zidi Jr, le fils du réalisateur culte du cinéma français. Comme pour se faire un clin d'oeil mutuel, le père et le fils portaient une casquette similaire lors de la soirée. Michèle et Mohammed (vrai nom d'MB14) ont retrouvé une ribambelle d'artistes et amis lors du photocall. Aussi, le comédien révélé dans La Haine, Saïd Taghmaoui, Miss France 2022, Diane Leyre ou encore l'ancienne star de Secret Story devenue comédienne, Capucine Anav et Richard Anconina ont été aperçus ce lundi pour féliciter les vedettes du film.

Ténor met en scène la vie d'Antoine (MB14), jeune banlieusard parisien qui suit des études de comptabilité sans grande conviction à côté de sa pratique du rap et de son job de livreur. Un soir, il croise la route de Mme Loyseau (Michèle Laroque), professeur de chant au sein d'une prestigieuse académie, qui va immédiatement percevoir son potentiel vocal. Dépourvu de culture classique, Antoine se laisse néanmoins convaincre de suivre les cours de Mme Loyseau et se prend de fascination pour un univers qui lui est étranger. En parallèle, Antoine doit affronter le regard de sa famille et amis pour qui l'opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde.

Ténor dans toutes les salles en France à partir du 4 mai.