Michelle Wie maman : la championne de golf présente sa petite fille

Michelle Wie découvre les premières difficultés de cette nouvelle vie de maman et les journées qui n'ont plus vraiment de rythme. "On dit que les bébés ont du mal à reconnaître le jour et la nuit, mais je suis presque sûre que je n'arrive plus non plus à reconnaître l'un de l'autre", a-t-elle confié dans une story publiée le 23 juin.