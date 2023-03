Michelle Yeoh sacrée aux Oscars : son célèbre époux français l'a séduite grâce à Michael Schumacher !

C'est une jolie consécration pour sa carrière. Le dimanche 12 mars 2023, Michelle Yeoh a été récompensée, dans la catégorie Meilleure actrice, lors de la 95e cérémonie des Oscars, au Dolby Theatre de Los Angeles. Quand son nom a résonné dans la salle, la comédienne s'est tout d'abord jetée dans les bras de son époux, installé juste à côté d'elle, puis a embrassé les différents membres de l'équipe du film Everything Everywhere All At Once - dont Jamie Lee Curtis, qui a reçu quant à elle l'Oscar de la meilleur actrice dans un second rôle face à Angela Bassett.

L'époux de Michelle Yeoh est loin d'être un inconnu, notamment dans le milieu de l'automobile. Jean Todt, originaire de Pierrefort dans le Cantal, est un ancien copilote de rallye français et a travaillé pour Peugeot Talbot Sport, pour l'écurie de Formule 1 Scuderia Ferrari et a été le directeur et administrateur de Ferrari pendant 4 ans. De 2009 à 2021, il a été le président de la FIA, la Fédération internationale de l'automobile. Il partage sa vie depuis l'année 2004 avec la comédienne oscarisée. Il avait expliqué, dans l'émission En Aparté, sur Canal+, avoir eu un véritable coup de foudre pour elle... et aurait demandé à Michael Schumacher de lui envoyer un SMS de sa part pour pouvoir la séduire.

L'Histoire est en marche

En montant sur la scène du Dolby Theatre, le soir de la 95e cérémonie des Oscars, Michelle Yeoh a eu une pensée pour son époux, évidemment, mais pas seulement. "Pour tous les petits garçons et les petites filles qui me ressemblent et qui regardent ce soir, ceci est un symbole d'espoir et de possibilités, a-t-elle expliqué. L'Histoire est en marche." L'actrice de 60 ans s'est ensuite adressée à toutes les femmes présentes dans la salle. "Ne laissez jamais personne vous dire que vos meilleures années sont derrière vous, a-t-elle ajouté. Je dois dédier cet Oscar à ma mère, à toutes les mères car ce sont elles les super héroïnes du monde. Sans elles, aucun et aucune d'entre nous ne serait ici ce soir..."