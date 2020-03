Mickaël (N'oubliez pas les paroles) isolé : "Je n'avais plus aucune vie perso"

N'oubliez pas les paroles tient son nouveau maestro ! Il s'agit de Mickaël, un agriculteur maraîcher, originaire de Grenoble. En moins de deux semaines dans la compétition sur France 2, il est déjà à la tête d'une cagnotte de 100 000 euros. Il faut dire que le jeune homme de 34 ans a entrepris d'apprendre pas moins de 200 chansons. Mais en attendant de battre la championne en titre, Margaux, repartie avec 630 000 euros de gains, Mickaël profite à fond de son temps sur le plateau de Nagui. Et pour cause, sa participation apparaît comme une véritable parenthèse enchantée, loin de ses terres où il fournit un travail acharné.

Lors de sa première interview accordée à Télé Loisirs, Mickaël a expliqué la difficulté de son statut d'agriculteur, qui ne lui permet d'avoir que très peu de temps libre. "Ce qui me provoque aujourd'hui beaucoup d'émotion, c'est de repenser à l'année que je viens de passer. Elle était compliquée. J'ai frôlé les 100 heures de travail par semaine. Je n'avais plus aucune vie perso. Je n'ai pas pris un seul jour de repos pendant presque un an. La ferme fonctionnait, c'est ce qui me rassurait, mais je ne voyais plus la fin du boulot. Et en gagnant cet argent dans l'émission, je me dis que ça ne va plus arriver. Je ne pense pas tant à l'argent, mais je me dis que ma vie va enfin être plus douce", a-t-il confié serein.

Il est vrai que l'objectif premier de Mickaël était de récolter 6 000 euros, afin de simplement avoir "une vie normale" comme il l'expliquait à Nagui lors d'un de ses passages. La somme qu'il a gagnée à ce stade va donc bien au-delà de ses espérances et c'est tant mieux !