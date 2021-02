Mika en deuil : sa mère adorée est morte, tristes confidences avant son grand concert

Le vendredi 5 février 2021, France 5 diffusera dès 20H55 le concert acoustique de Mika enregistré en décembre dernier depuis le cadre prestigieux de l'Opéra royal de Versailles. Pas peu fier, le chanteur de 37 ans s'est longuement confié auprès du Parisien. Ce show, il s'en souviendra toute sa vie car c'est le dernier auquel sa maman Joannie a assisté.

D'ordinaire réservé aux musiciens classiques, cet édifice avait tapé dans l'oeil de Mika après une visite du château et, coup de chance, sa collaboration au feu d'artifice du 31 à Versailles lui a ouvert quelques portes. "France Télévisions et le château m'ont proposé de poursuivre ensemble en créant ce récital étonnant", a-t-il confié au journal. Au final, l'artiste est revenu à ses premiers amours - "le classique c'est une énorme partie de ma vie" - et a vécu un moment "pur". "L'oreille prend du temps à s'accoutumer. Au début, on pense que tout est trop bas, parce qu'on est habitué à avoir tout trop fort. Puis tout d'un coup, chaque geste devient important, on ressent tout, la tristesse, la joie. Tout devient plus puissant", a-t-il précisé.

Mika gardera aussi ce spectacle en tête toute sa vie car c'est le dernier auquel sa maman Joannie - dont on avait appris le cancer agressif en septembre 2019 - a pu assister avant son décès. "Toute ma famille était présente à ce concert et même ma mère, qui m'a formée, était là, en chaise roulante. D'une certaine manière, je faisais ce concert pour elle... elle est partie peu de temps après... certainement fière de celui que j'étais devenu... me léguant la même exigence pour la suite... ne jamais céder à la facilité, continuer à défricher de nouveaux horizons créatifs... c'est ce qu'elle m'a transmis", a-t-il confié avec émotion. Il a aussi évoqué son souvenir d'une mère qui, dès son plus jeune âge, veillait sur son travail d'interprétation lui faisant "lire des poésies en italien, en allemand, en latin"...

Nul doute que face à ce deuil, l'artiste peut compter sur le soutien de son amoureux Andy. D'ailleurs, ces derniers mois, plutôt que de subir le confinement à Paris, c'est dans l'appartement de son compagnon à Athènes qu'il avait posé ses valises.