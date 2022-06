Mika et son couple avec Andy : comment la mère du chanteur s'est battue pour qu'ils se remettent ensemble

Son jardin secret, Mika le cultive à l'abri des regards. De sa vie sentimentale, on sait très peu de choses. Le chanteur de 38 ans, qui entonne l'amour plus que de raison, n'a évoqué publiquement qu'une seule relation. Et pour cause. Pendant de nombreuses années, son coeur a battu pour un certain Andreas Dermanis et pour personne d'autre - peut-être même sont-ils encore ensemble.

Andreas Dermanis, surnommé Andy, est un réalisateur de clips et de documentaires basé à Londres, en Angleterre. Il a commencé à fréquenter Mika en 2007 et l'a même aidé à réaliser son coming-out auprès de sa famille. "Andy a une relation très forte avec ma mère, expliquait l'artiste à Marc-Olivier Fogiel dans les colonnes du magazine Paris Match. C'est avec lui que j'ai révélé mon homosexualité à ma famille. Nous étions assis dans la cuisine. Ma mère m'a dit : 'Au fond, quelle différence cela fait-il ? Je l'ai toujours su. Si toi, tu ne le savais pas, c'est ton problème.'"

C'est ma mère qui s'est battue pendant deux mois pour le faire revenir

Mika et Andreas Dermanis sont-ils toujours en couple ? Difficile à dire puisqu'ils ne sont pas apparus ensemble depuis l'année 2019. On sait qu'entre ces deux-là, les choses ont parfois battu de l'aile. Les relations longues sont souvent difficiles à entretenir et la distance imposée par la carrière de Mika n'a pas aidé les tourtereaux a tenir le cap. "Il y a eu un moment où Andy et moi nous sommes séparés brièvement, précisait-il. Et c'est ma mère qui s'est battue pendant deux mois pour le faire revenir."

On a connu une grosse crise, il y a quelques années

Mission réussie, à l'époque, puisque Mika et son chéri avaient fini par se rabibocher. "Ca n'a pas toujours été facile avec Andy, avouait l'interprète de Relax, récemment présentateur de l'Eurovision à Têtu. C'est quelqu'un de très simple. Extrêmement fidèle à ses habitudes et qui déteste les complications. Alors, c'est dur. Parce que mon boulot met souvent tout en péril. Andy et moi avons une relation extrêmement traditionnelle. On est fidèles. On a connu une grosse crise, il y a quelques années. On s'est séparés et puis on s'est retrouvés. J'ai compris qu'il ne fallait pas écraser l'autre." C'est peut-être pourquoi ils ont choisi, depuis, la discrétion la plus totale...