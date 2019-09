Mika : Sa mère "s'est battue" pour faire revenir son chéri Andy après la rupture

En 2012, Mika faisait son coming out en pleine apogée de sa carrière. Depuis, le sympathique chanteur de 36 ans a rendu publique son histoire d'amour avec Andy, de son vrai nom Andreas Dermanis. Dans les pages de Paris Match, il évoque son couple avec ses hauts et ses bas... Un entretien mené par Marc-Olivier Fogiel.

De son amoureux, âgé de 34 ans et réalisateur de documentaires et clips, Mika dit le plus grand bien. "C'est une personne face à laquelle j'oublie tout. Les succès, les échecs, la pression, l'avenir", a-t-il confié. Les deux hommes, qui doivent gérer la distance en raison des voyages aux quatre coins du monde du chanteur pour les concerts, la promo ou la télévision, sont en couple depuis une dizaine d'années. Si aujourd'hui tout va bien entre eux, il y a cependant eu des cailloux sur la route... "Il y a eu un moment où Andy et moi nous sommes séparés brièvement. Et c'est elle [sa mère, NDLR] qui s'est battue pendant deux mois pour le faire revenir", a-t-il ajouté. Nul doute qu'il doit être reconnaissant envers sa maman d'avoir mis son nez dans ses affaires.

Si Mika est heureux et assume aujourd'hui pleinement son homosexualité, il y a encore des membres de sa famille qui ne lui parlent plus. Son coming out auprès de ses proches a heureusement été plus simple, notamment avec sa maman. "Andy a une relation très forte avec ma mère. C'est avec lui que j'ai révélé mon homosexualité à ma famille. Nous étions assis dans la cuisine. Ma mère m'a dit : 'Au fond, quelle différence cela fait-il ? Je l'ai toujours su. Si toi, tu ne le savais pas, c'est ton problème'", s'est-il souvenu.

Le nouveau disque de Mika, My Name Is Michael Holbrook, sortira le 4 octobre et il est d'ores et déjà défendu par le premier single intitulé Ice Cream.

Thomas Montet

L'interview intégrale de Mika est à retrouver dans Paris Match dans les kiosques le 26 septembre 2019.