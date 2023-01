Mika : Son frère Fortuné est canon et marié au beau Fabrizio Casiraghi !

Copies (presque) conformes, Mika et son frère Fortuné avaient reçu la médaille de L'ordre National du Mérite à la Palme Argentée, haute distinction libanaise, en 2021 suite à leur action caritative après la destruction partielle du port de Beyrouth, le grand concert I Love Beirut. Complices depuis l'enfance, ils apparaissent régulièrement ensemble et sont présents l'un pour l'autre lors des grandes étapes de leurs vies. Ainsi, Mika était aux premières loges lors du mariage de son frère Fortuné le 20 juin 2022 en Italie. Amoureux de Fabrizio Casiragui, le frère du chanteur s'est uni à l'architecte à l'église anglicane à la St. James Episcopal Church à Florence.

Sur des photos et vidéos dévoilées sur le compte de Fortuné, on découvre les mariés sortir de l'église le sourire aux lèvres et se faire accueillir par leurs proches leur lançant des grains de riz. Sur le diaporama sont également dévoilées de nombreuses photographies de famille ainsi qu'un enfant faisant un adorable discours pendant le dîner post-cérémonie. "Je suis vraiment heureux pour Fortuné et je suis heureux que l'on soit tous réunis en cette belle journée" dit-il, debout sur la table face aux autres convives.