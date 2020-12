Mika : Superbe initiative avant Noël, du bonheur live à l'hôpital

Ce concert était organisé par l'association Imagine for Margo - Children Without Cancer, dont Mika est le parrain. Les internautes qui l'ont suivi ont été invités à faire un don à l'association. À ce jour, Imagine for Margo a récolté plus de 7500 euros, sur un objectif de 10 000 euros.

Ainsi, Mika a réalisé son deuxième spectacle caritatif. Le premier remonte au mois de septembre et avait été monté suite à la double-explosion de Beyrouth, la ville natale de l'artiste. Le show I Love Beirut ("J'aime Beyrouth" en anglais) avait été diffusé en direct sur YouTube et permis de récolter plus de 1 million d'euros, une somme reversée à la Croix-Rouge libanaise et à la fondation Save The Children UK.