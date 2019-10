Mikaela Shiffrin et Mathieu Faivre séparés : le couple de skieurs a rompu

En avril dernier, Mikaela Shiffrin et Mathieu Faivre avaient accordé une interview à Paris Match dans laquelle les deux skieurs évoquaient leur couple. L'Américaine s'était confiée sur la difficulté de l'amour longue distance. "On ne se voit pas souvent, il vit en France, moi aux États-Unis, et nos équipes s'entraînent peu ensemble. Nous sommes rarement dans les mêmes stations, ou alors il part quand j'arrive", avait déclaré la championne originaire du Colorado. Mathieu Faivre avait quant à lui souligné la difficulté de célébrer les réussites de l'autre en cas de contre performance : "Elle a plus de succès que moi. C'est parfois délicat de célébrer un podium avec elle quand, moi je suis mécontent de ma prestation. Il faut trouver le bon compromis."

Mikaela Shiffrin avait également expliqué ce qui l'avait poussée à révéler leur histoire d'amour au grand jour en 2017 : "Aux États-Unis, quand vous êtes une femme athlète et que vous devenez populaire, la présence sur les réseaux sociaux est très importante. J'avoue que je les utilise beaucoup. Un été, nous étions à Paris en amoureux. Chacun postait des photos sur Instagram. Je me suis dit que ceux qui nous suivaient allaient découvrir que nous étions aux mêmes endroits aux mêmes moments... Et donc se poser des questions."

Lors des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en 2018, le couple de skieurs avait fait parler de lui. Alors que Mathieu Faivre avait été prié de rentrer en France après s'être énervé de sa 7e place lors de l'épreuve du slalom géant hommes, Mikaela Shiffrin lui avait publiquement apporté son soutien.