Mike Horn radieux aux côtés de Cyril Despres sur le départ du Rallye Dakar

Il est infatigable ! Dimanche 5 janvier 2020, l'explorateur sud-africain Mike Horn était sur le départ du Dakar, l'une des plus grandes courses automobiles au monde. Aux côtés de son ami, le pilote français Cyril Despres, il s'apprête à vivre une nouvelle aventure longue de deux semaines.

Samedi 4 janvier 2020, Mike Horn et son nouvel acolyte étaient présents à la cérémonie de départ de la course, qui avait lieu à Djeddah, la deuxième fille d'Arabie saoudite. Radieux, les deux amis ont assisté à la présentation des différents candidats, des véhicules et des écuries. Pour sa part, Mike Horn concourra "en tant qu'observateur", à bord d'une petite voiture dans la catégorie SSV et pour l'équipe Red Bull Offroad Team USA.

Quelques jours seulement après avoir été secouru lors de son périple en Arctique, cette nouvelle aventure de Mike Horn ne fait pas l'unanimité. En effet, après avoir vivement critiqué la dégradation des conditions climatiques à cause de la pollution générée par l'Homme, l'explorateur s'engage dans une course automobile qui génère elle-même énormément de pollution. En réponse à ses détracteurs, l'homme de 53 ans affirme, selon 20 minutes : "C'est une voiture plus petite qui utilise moins d'essence avec moins d'impact sur la nature. Ça ne sert à rien d'arrêter tout ce qu'on fait. On ne va pas arrêter de voler, de se déplacer mais on peut le faire d'une manière un peu plus durable. On doit faire des changements aujourd'hui pour avoir moins d'impact sur la nature. C'est plutôt ce message-là qu'on doit faire passer."

Durant cette cérémonie étaient également présents d'autres célèbres pilotes comme les Espagnols Fernando Alonso et Roma Nani, les Français Stéphane Peterhansel, Christian Lavieille, Ronan Chabot ou encore Adrien Van Beveren. D'autres pilotes internationaux comme le Chinois Chen Feng, le Russe Dmitry Sotnikov, le Qatari Nasser Al-Attiyah, le Saoudien Abdulmajed Aakhulaifi ou encore l'Australien Toby Price et bien d'autres étaient également présents avec toutes leurs équipes techniques.

On souhaite bonne chance à tous les participants de cette course folle !