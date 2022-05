Milla Jasmine succombe encore à la chirurgie esthétique : gros changement sur son visage !

Milla Jasmine a fait une apparition remarquée sur les réseaux sociaux dans la journée de jeudi 26 mai 2022. La star de télé-réalité de 32 ans a annoncé avoir une nouvelle fois eu recours à la chirurgie esthétique. Ce n'est pas vraiment pour gommer un complexe qu'elle a succombé à cette pratique mais plutôt pour obtenir une particularité physique dont elle rêvait depuis longtemps : des fossettes !

Cette intervention qui devient tendance porte le nom de "dimple plastie" et coûte généralement un peu plus de 1 000 euros. Son avantage, selon Milla Jasmine, est qu'il est possible de revenir sur ses pas. "Je suis transparente avec vous à 100% et je préfère vous le dire. J'ai longtemps réfléchi et c'est une chirurgie simple, qui s'enlève dès qu'on le désire contrairement à d'autres chirurgies", a-t-elle confié, précisant que l'opération se déroulait sous anesthésie locale.

Milla Jasmine s'est réjouie par ailleurs de pouvoir afficher ses nouvelles fossettes presque immédiatement, même sans sourire. "Je suis très satisfaite mais il va falloir patienter pour le résultat final. Il faut au moins une semaine à 15 jours pour que ça dégonfle. Un peu comme les dents de sagesse, donc je ne passe pas les meilleurs jours de ma vie. Donc pour le moment, je me repose, j'ai une tête d'hamster", a-t-elle également expliqué à sa communauté Instagram, tout en partageant une photo d'elle post-opératoire. (Voir notre diaporama). La jolie brune espère ainsi avoir pu convaincre ses abonnés à sauter le pas. "C'est une nouvelle chirurgie qui je pense va beaucoup plaire à celles qui rêvaient d'avoir des petites fossettes. En tout cas, j'assume et j'espère que ça vous aidera mais choisissez un vrai professionnel", a-t-elle toutefois prévenu.

Rappelons que Milla Jasmine est devenue une habituée du bistouri ces dernières années. En effet, celle qui a fait polémique avec son concours de beauté n'a jamais caché avoir retouché à plusieurs parties de son corps. "Je me suis refait faire les fesses, les seins, la bouche, tout !", lâchait-elle lors d'une interview pour Public.