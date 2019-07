Minnie Mouse en deuil : Russi Taylor, sa voix, est morte

Minnie Mouse en reste sans voix : Russi Taylor, comédienne américaine qui lui a prêté la sienne pendant près de trente ans, est morte. L'actrice s'est éteinte vendredi 26 juillet 2019 à l'âge de 75 ans à son domicile du sud de la Californie, à Glendale, selon une annonce faite par Bob Iger, PDG de la Walt Disney Company.

"Pendant plus de trente années, Minnie et Russi ont travaillé ensemble pour divertir des millions de gens dans le monde - un partenariat qui a fait de Minnie une icône universelle et de Russi une légende de Disney aimé des fans un peu partout. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Russi pour son talent ainsi que l'esprit formidable et la joie immense qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. Ç'a été un privilège de la connaître et d'avoir collaboré avec elle, et nous trouvons du réconfort dans le fait de savoir que son travail continuera à divertir et à inspirer les prochaines générations", a-t-il déclaré en lui rendant un vibrant hommage, accompagné de condoléances adressées à sa famille.

Russi Taylor était devenue en 1986 la voix du personnage créé en 1928 par le dessinateur Ub Iwerks et Walt Disney, qui avait été par le passé était assurée successivement par Marjorie Ralston (1929), Marcellite Garner (1929–1939, 2013), Thelma Boardman (1939–1942), Ruth Clifford (1942–1952) ou encore Janet Waldo (le temps d'un album de Noël en 1974). Avec elle, Minnie avait retrouvé la parole - qu'elle avait perdue pendant des années, privée de dialogue. Russi lui avait donné sa voix pour la première fois en 1987 dans un téléfilm intitulé DTV 'Doggone' Valentine, décrochant le rôle après une audition et le conservant jusqu'à sa mort, ce 26 juillet 2019. Soit, au cours de ces quelque 32 années, pas moins de 80 travaux dont Qui veut la peau de Roger Rabbit ? et Mickey, Donald, Dingo : Les Trois Mousquetaires. En parallèle, elle a aussi doublé un certain nombre de personnages bien connus du monde de l'animation, tels que Riri, Fifi et Loulou, Pépite dans La Famille Pierrafeu, les jumelles Sherri et Terri mais aussi Martin dans Les Simpson, dans Scooby Doo et bien d'autres. En janvier 2018, elle avait tendrement accompagné Minnie sur le Walk of Fame à Hollywood pour l'inauguration de son étoile, la 2 627e.

Elle était Minnie... et son mari était Mickey !

Fan de l'univers de Walt Disney depuis son enfance, Russi Taylor, native du Massachusetts, avait raconté comment, enfant, elle avait fait la rencontre de monsieur Walt Disney (décédé en 1966) en personne : "J'étais avec ma mère et mon frère, un soir tard à Disneyland. On venait juste de descendre du bateau de Mark Twain et on s'achetait du popcorn. J'ai aperçu Walt assis sur un banc, alors on est allé le voir et on a partagé notre popcorn avec lui. Au cours de notre conversation, il m'a demandé ce que je voulais faire plus tard et j'ai répondu : "Je veux travaille pour vous !" Il a dit : "Okay !" Et aujourd'hui je travaille pour lui !"

Russi Taylor a partagé pendant de longues années cette passion avec son mari, Wayne Allwine, qui prêta sa voix à Mickey Mouse de 1977 à sa mort en 2009, des suites du diabète. Un couple qui, à défaut d'avoir eu une progéniture, aura enchanté des millions d'enfants et plusieurs générations... Sa disparition endeuille de nombreux admirateurs, parmi lesquels Bill Farmer, voix de Dingo et ami de longue date de la comédienne : "Russi était comme de la famille. Elle était aussi merveilleuse, amusante et douce que Minnie Mouse, et aussi talentueuse tout en étant humble que vous pouvez le penser. Elle va beaucoup me manquer", a-t-il réagi.