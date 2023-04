Miou-Miou de sortie avec son ex Julien Clerc : nouvelle apparition depuis la mort de Jean Teulé, l'actrice a le sourire

Un événement exceptionnel se tenait le samedi 1er avril dernier au Grand Rex à Paris. L'artiste québécois Robert Charlebois donnait un concert inédit, "Robert en CharleboisScope" dans la capitale française avant de retourner dans son pays d'origine pour continuer de régaler ses fans et assurer ses prochains spectacles. Autant dire que le public, parmi lequel les amis célèbres du chanteur de 78 ans, ne s'est pas fait prier pour le voir monter sur scène et interpréter, en choeur avec lui, ses plus grands titres.

À la suite de ce show grandiose, plusieurs personnalités présentes étaient conviées à rester pour un petit cocktail avant le départ de Robert Charlebois. Et il y avait du beau monde autour de lui. Outre son épouse Laurence, l'une de ses plus fidèles admiratrices, se trouvaient également Alain Juppé et sa femme Isabelle, le producteur Luc Plamondon, les comédiennes Sandrine Kiberlain et Valérie Lemercier ainsi que Dominique Besnehard et la réalisatrice Marie-France Brière. Ces stars des écrans ont également retrouvé Miou-Miou, ex-compagne de Julien Clerc venu lui aussi avec sa femme Hélène Grémillon. La comédienne, une des têtes d'affiche de Je verrai toujours vos visages, le film de Jeanne Herry, leur fille, affichait un grand sourire qui faisait plaisir à voir après le drame qui s'est joué dans sa vie. Il y a cinq mois, son compagnon Jean Teulé est mort dans ses bras, des suites d'une intoxication alimentaire.

Le milieu de la chanson réuni

Laurent Voulzy et Alain Souchon, éternels complices, ont aussi fait honneur à Robert Charlebois que l'ambassadrice du Québec à Paris, Michèle Boisvert, était venue applaudir. Véronique Sanson et Patrick Bruel ont pris la pose à ses côtés, non loin de Michel Fugain et de sa femme Sanda. Parmi les autres personnalités invitées se trouvaient le journaliste Patrick Simonin, Maryvonne Pinault, épouse de François Pinault et son frère Gérard Campbell ainsi que la Baronne Antoinette Seillière. Une jolie réunion qui a donné le sourire à tout le monde !