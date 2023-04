Miou-Miou et Julien Clerc : Leur propriété à la campagne (près d'Auxerre), des invités VIP y ont défilé

Il y a quelques mois, Miou-Miou vivait un moment des plus douloureux, la perte de son compagnon. Jean Teulé est mort dans ses bras, des suites d'une intoxication alimentaire. Avant l'écrivain, elle a vécu d'autres belles histoires d'amour, notamment avec Julien Clerc, avec lequel elle a eu une fille, Jeanne Herry. À l'époque, avec le chanteur, elle habitait une belle propriété à la campagne dans laquelle elle recevait de nombreux invités VIP. C'est ce que rapporte en effet le réalisateur Marc Esposito, à qui l'on doit notamment le film Le coeur des hommes. Dans son ouvrage paru en 2019, Mémoires d'un enfant du cinéma (éd. Robert Laffont), celui qui était alors journaliste pour Première côtoyait l'actrice.

C'était au moment des Valseuses, et Miou-Miou avait alors été la première que Marc Esposito a pu interviewer. Leur relation amicale a alors tout de suite démarré. Après s'être rencontrés dans un bar en novembre 76, Miou-Miou et Marc Esposito décident de faire une interview et des photos. "Elle m'a proposé d'aller faire l'interview et les photos dans la propriété qu'elle habitait avec Julien Clerc, à la campagne, vers Auxerre, écrit l'auteur. J'y suis allé le week-end suivant avec mon camarade photographe Michel Piquemal." Miou-Miou avait 26 ans et c'était le début de son idylle avec Julien Clerc. "Ils étaient vraiment comme deux tourtereaux", se souvient le réalisateur.

Deux couples VIP papoter dans le salon

"Après ce premier week-end, Miou-Miou m'a réinvité plusieurs fois, je dormais chez eux, il y avait toujours des amis ou la famille de Miou, tout le monde picolait beaucoup, sauf Julien", partage Marc Esposito. Parmi les amis qui défilaient dans cette propriété de nombreux VIP. Notamment Bertrand Labbey, agent et ami de Julien Clerc depuis ses débuts, qui y avait débarqué avec "sa girlfriend" Catherine Deneuve. Passait aussi souvent, la soeur de Miou-Miou, Marie-Claude Herry. Ce jour là, Marc Esposito s'était isolé pour discuter avec elle et sa bande, laisssant "les deux couples VIP papoter dans le salon". Il y a quelques semaines, alors qu'ils sont séparés depuis des années, Miou-Miou et Julien Clerc se retrouvaient au Grand Rex à Paris, afin de célébrer leur ami et artiste québécois Robert Charlebois.