"Ce n'est pas parce que c'est ma fille" : Julien Clerc papa fier de Jeanne, rares confidences

Dans la vie, on ne peut pas forcer ses enfants à exercer le même métier que celui qu'on fait. Si certains ont évidemment la chance de transmettre leur passion à leur progéniture (à l'image de David Hallyday qui pourrait bien faire de Cameron une graine de chanteur), d'autres les laissent choisir leur parcours. Julien Clerc appartient à la seconde catégorie. Si ses deux fils, Barnabé, 27 ans et Léonard, 14 ans, n'ont visiblement pas entamé de carrière artistique, ses trois filles ont fait ce choix.

Vanille, 35 ans, est chanteuse. Jeanne et Angèle Herry, qu'il a eues avec la comédienne Miou-Miou, ont pris la voie du cinéma. L'une d'elles est d'ailleurs au coeur de l'actualité en ce moment. Pour cause, son film Je verrai toujours vos visages, mettant en scène Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Miou-Miou ou encore Gilles Lellouche et Fred Testot, est un véritable carton dans les salles obscures depuis sa sortie le 29 mars dernier. Julien Clerc a eu droit de visionner le long-métrage et autant dire qu'il n'est pas peu fier du résultat.

Sur Twitter, le compagnon d'Hélène Grémillon a même pris la parole (un fait suffisamment rare pour être souligné) afin d'inciter le public à courir au cinéma pour découvrir cette oeuvre : "Ce n'est pas parce que c'est ma fille, mais voici le film (exceptionnel) que je vous conseille d'aller voir ! Julien." Il faut dire que la réalisation traite d'un sujet dont peu de gens parlent : celui de la justice restaurative, consistant à mettre une victime face à son bourreau pour tenter de soigner le traumatisme en ayant des explications. Un projet dans lequel Jeanne Herry a fait tourner sa maman.