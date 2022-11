Julien Clerc et sa femme Hélène Grémillon tendres et amoureux : cette rare apparition avec Brigitte Macron

Lundi 14 novembre, de nombreuses personnalités se sont données rendez-vous au Palais des Congrès de Paris. L'occasion ? Le spectacle symphonique Claude Lelouch D'un film à l'autre pour fêter les 85 ans et 60 ans de carrière de ce grand homme de cinéma. Un ciné concert dans lequel la musique de ses films est jouée par l'orchestre philharmonique de Prague dans ce cadre exceptionnel. Sur le gâteau, était exposé son chiffre fétiche 13 car 85 ans (8+5 = 13). Le cinéaste associe le chiffre 13 à toute sa vie professionnelle : sa société Les films 13 et son cinéma, le Club 13. Si la soirée a démarré par le photocall, elle a été suivie du superbe spectacle et s'est conclue avec un cocktail.

Pour l'occasion, le réalisateur était très entouré, notamment par des membres de son clan : sa compagne Valérie Perrin, Simon Lelouch, son fils aîné, et sa femme Fleur, Salomé sa fille, et ses petites-filles Noa et Rebecca Blanc-Lelouch, avec Sarah Lelouch leur mère – fille du réalisateur et de Gunilla Friden, elle aussi présente –, ou encore son petit-fils Boaz Lelouch. Audrey Dana, Gérard Krawczyk, Marie-France Brière, Didier Barbelivien, Elsa Zylberstein mais aussi Fred Musa et sa fille, ou encore Nelson Monfort et sa fille Isaure étaient présents. Tout comme Michel Boujenah, Wendy Bouchard, Sofia Essaïdi, Ibrahim Maalouf et sa femme Hiba Tawaji, enceinte, Laurie Cholewa et son mari Greg Levy, Chloé Mons, Anne Gravoin et son compagnon Nicolas Guiraud. Paul Belmondo était aussi de sortie, et on a pu voir lors du photocall Gérard Darmon, Brigitte Fossey et Stéphane De Groodt, Anouk Aimée, les réalisateurs Éric Toledano et Paul Boujenah, Muriel Robin et sa femme Anne Le Nen. Michaël Gregorio, Anne Marcassus et sa fille Giulia, Christophe Lambert, mais aussi Sophie Davant et William Leymergie qui n'ont pas pris la pose l'un auprès de l'autre, ont aussi participé à cet évènement.

Rare apparition du couple, très câlin

Et si Nathalie Péchalat et Jean Dujardin ont capté l'attention des photographes, un autre couple a fait forte impression. il s'agit de Julien Clerc et sa femme Hélène Grémillon. Une rare apparition pour le duo amoureux. Aux côtés de celle qui fait battre son coeur depuis de nombreuses années, le chanteur la prenait par la taille, en témoignent les clichés. Et celle-ci lui tenait la main dans la sienne. Des gestes amoureux et tendres qui ne trompent pas quant à leurs sentiments. En 2004, il a fallu un seul regard et quelques mots pour que Julien Clerc succombe au charme d'Hélène Grémillon, scénariste et romancière qu'il a rencontrée sur le tournage de l'émission Rive droite, rive gauche. Une belle histoire pour celui qui a connu avant elle d'autres femmes célèbres comme France Gall,Miou-Miou, avec laquelle il a eu deux filles, Jeanne, 44 ans et Angèle, 47 ans, née de la relation de la comédienne avec Patrick Dewaere, que Julien Clerc a fini par adopter à sa demande. Mais aussi Virginie Coupérie-Eiffel, maman de ses enfants Vanille, 34 ans et aujourd'hui maman, et Barnabé, 27 ans.

Elle avait beau être venue seule, Brigitte Macron s'est naturellement elle aussi attiré l'attention des photographes présents. La Première dame a pris la pose avec le réalisateur Claude Lelouch, star de la soirée. Patrick Bruel, Thomas Dutronc, Clémentine Célarié, Calogero, Nathalie Boutot dit Nana, ancienne compagne de Patrick Sébastien, était rayonnante, Paul Belmondo, avaient eux aussi fait le déplacement. Tout comme Patrick Bruel et Mathilde Seigner.