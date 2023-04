Diaporama : "Ce n'est pas parce que c'est ma fille" : Julien Clerc papa fier de Jeanne, rares confidences

1 / 16 "Ce n'est pas parce que c'est ma fille" : Julien Clerc papa fier de Jeanne, rares confidences

2 / 16 Julien Clerc est un papa fier Exclusif - Rendez-vous avec Julien Clerc lors de la première édition festival de Toulouse. © Frédéric Maligne/Bestimage © BestImage, Frédéric Maligne / Bestimage

3 / 16 Sa fille Jeanne est au coeur de l'actualité avec la sortie du film "Je verrai toujours vos visages" sur la justice restaurative Jeanne Herry - Jeanne Herry, la fille de l'actrice française Miou-Miou et du chanteur Julien Clerc, est à Nice à l'hôtel La Perouse, le 5 septembre 2014, avec l'acteur Laurent Lafitte, pour présenter son premier long métrage en tant que réalisatrice : "Elle l'adore" avec Sandrine Kiberlain et Laurent Lafitte. le film sortira en salle le 24 Septembre. © BestImage, JUNIOR / BESTIMAGE

4 / 16 Le long-métrage évoque le travail de l'organisation, confrontant victime et bourreau pour tenter de comprendre et pourquoi pas pardonner certains actes Exclusif - Julien Clerc - Enregistrement de l'émission Vivement dimanche spéciale hommage à Gilbert Bécaud au studio Gabriel, présentée par Michel Drucker et diffusée sur France 2 le 3 avril 2022. © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

5 / 16 Un film que le chanteur a couru voir au cinéma et qu'il a particulièrement apprécié

6 / 16 " Ce n'est pas parce que c'est ma fille, mais voici le film (exceptionnel) que je vous conseille d'aller voir ! Julien" a-t-il écrit sur Twitter Julien Clerc est en concert à la Citadelle à Saint-Tropez le 15 août 2022. © Camille Dodet / Nice Matin / Bestimage © BestImage, Camille Dodet / Nice Matin / Bestimage

7 / 16 Une admiration et un amour sans faille ! Julien Clerc et sa fille Jeanne Herry à l'hôtel Park Hyatt de Paris le 29 octobre 2003 © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

8 / 16 Jeanne Herry - Jeanne Herry, la fille de l'actrice française Miou-Miou et du chanteur Julien Clerc, est à Nice à l'hôtel La Perouse, le 5 septembre 2014, avec l'acteur Laurent Lafitte, pour présenter son premier long métrage en tant que réalisatrice : "Elle l'adore" avec Sandrine Kiberlain et Laurent Lafitte. le film sortira en salle le 24 Septembre. © BestImage, JUNIOR / BESTIMAGE

9 / 16 Julien Clerc et sa femme Hélène Grémillon lors de l'avant-première du film Je verrai toujours vos visages au cinéma UGC Normandie à Paris le 14 mars 2023. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

10 / 16 Archives - En France, à Paris, au PARC DES PRINCES, Julien CLERC et sa fille Jeanne HERRY-LECLERC, dans la loge de CANAL PLUS, lors du match de football PSG (PARIS SAINT-GERMAIN) - MONACO. Le 1er juillet 1995 © Michel Marizy via Bestimage © BestImage, Michel MARIZY via Bestimage

11 / 16 Archives - Miou Miou (enceinte de Jeanne) et Julien Clerc à l'Olympia pour la première de Diane Dufresne le 14 mars 1978 © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

12 / 16 Exclusif - Julien Clerc et sa femme Hélène Grémillon - Photocall - Spectacle symphonique Claude Lelouch "D'un film à l'autre" au Palais des Congrès de Paris le 14 novembre 2022. Pour Fêter ses 85 ans et 60 de carrière, Claude Lelouch a créé un ciné-concert, "Claude Lelouch - D'un film à l'autre", dans lequel la musique de ses films est jouée par l'orchestre philharmonique de Prague, au Palais des Congrès à Paris. Sur le gâteau, son chiffre fétiche : 13 car 85 ans (8+5 = 13). Claude Lelouch associe le 13 à toute sa vie professionnelle : sa société "Les films 13" et son cinéma, le "Club 13. © Moreau / Rindoff / Bestimage © BestImage, RINDOFF-MOREAU / BESTIMAGE

13 / 16 Laurent Voulzy et Julien Clerc au village (jour 14) lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022 à Paris, France, le 4 juin 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

15 / 16 Julien Clerc avec sa femme Hélène Grémillon au village (jour 14) lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022 à Paris, France, le 4 juin 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE