Mira Furlan : Mort de la star de Babylon 5 et Lost

Entre 2004 et 2010, ce sont des centaines de millions de téléspectateurs qui ont suivi les aventures des survivants de Lost. Ils apprennent la mort d'une des héroïnes de la série. Mira Furlan avait 65 ans.

La triste info a été annoncée par le staff de la défunte, sur son compte Twitter. Deux notes et une photo de Mira Furlan ont été publiées ce vendredi 22 janvier 2021. Les plus de 13 000 abonnés de @furlanmira ont appris qu'elle était décédée le mercredi 20 janvier. La cause de sa mort est à ce jour inconnue.

Une déclaration de Mira Furlan apparaît sur la première note. Écrite en blanc sur fond noir, comme ses dates de naissance et de décès, les internautes peuvent y lire : "Je regarde les étoiles. C'est une nuit claire et la voie lactée a l'air proche. C'est là que j'irai bientôt. 'Nous sommes tous faits d'étoiles', je me rappelle soudainement de la réplique de Delenn dans le script de Joe [J. Michael Starczynski, créateur de la série Babylon 5, dans laquelle Mira Furlan interprétait Delenn, NDLR]. Pas mal comme point de vue. Je n'ai pas peur. En attendant, laissez-moi fermer les yeux et sentir la beauté autour de moi. Et emmenez ce souffle sous le ciel sombre plein d'étoiles. Inspirez. Expirez. C'est tout."