Evangeline Lilly sceptique sur le coronavirus : le tacle d'une collègue de Lost

Alors que les États-Unis accusent du retard dans la lutte contre le coronavirus, l'actrice Evangeline Lilly a fait part de ses doutes quant à la dangerosité de la maladie, tenant un discours à la limite du complotisme, car nos voisins américains sont en pleine année électorale... Désapprouvant les mesures de confinement, elle a été taclée par des anonymes et des personnalités. Une ex-collègue de la série Lost vient aussi de s'en prendre à elle.

En dessous d'une publication postée sur le compte Instagram d'Evangeline Lilly (40 ans), dans laquelle elle disait qu'elle avait déposé ses enfants "comme d'habitude" à leurs cours de sport et qu'ils s'étaient simplement lavé les mains avant, l'actrice Maggie Grace (36 ans), alias Shannon Rutherford dans Lost, lui a répondu dans les commentaires. "Il n'y a pas de raison de paniquer, mais, dans le même temps, ça nous touche tous, les plus vulnérables, les immunodéprimés et les personnes âgées. Alors oui, c'est un pays libre, mais ce serait mieux de choisir d'utiliser un peu de son incroyable liberté pour aller plutôt montrer de la compassion, faire confiance à la science qui se développe et ne pas engorger les hôpitaux", a-t-elle d'abord écrit.

Et Maggie Grace, qui a partagé plusieurs saisons de Lost avec Evangeline Lilly - alias Kate Austen - dans les années 2000, d'ajouter : "Aucun docteur ne devrait avoir à choisir quels patients auront la vie sauve et lesquels iront mourir chez eux, une sorte de tri qui a lieu en Italie en ce moment même. Pense un peu à quel point ces petites décisions [de continuer à sortir plutôt que de respecter le confinement, NDLR] peuvent par exemple toucher ton père et ceux qui, dans notre communauté, sont en manque de respirateurs artificiels. PS : Daniel [Dae Kim, alias Jin-Soo Kwon, qui a contracté le Covid-19, NDLR] a dit qu'il allait bien mieux maintenant. Je ne sais pas, peut-être que vous pourriez discuter tous les deux."

Evangeline Lilly, maman de deux enfants, n'a pas répondu et son dernier post sur Instagram remonte au 16 mars. Sans doute fait-elle désormais profil bas alors que le bilan du coronavirus aux États-Unis explose avec plus de 1000 morts et 70 000 contaminations officielles.