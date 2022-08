Mireille Darc : 5 ans après sa mort, ses chansons dévoilées... un bel hommage et les jolis mots d'Alain Delon

Elle a disparu le 28 août 2017, soit il y a bientôt 5 ans jour pour jour. Mireille Darc, actrice reconnue pour ses nombreuses apparitions cinématographiques, avait également fait carrière dans la chanson. Et c'est pour cette raison qu'un bel hommage va lui être rendu sous la forme d'un album. Un double LP qui réunit tous les titres interprétés par Mireille Darc. C'est dans les années 60 qu'elle avait ajouté cette corde à son arc en débutant une carrière musicale et c'est avec une chanson coquine Déshonorée que Mireille a sortir son premier EP. L'ancienne compagne d'Alain Delon a travaillé avec divers auteurs et compositeurs dont Frédéric Boton, Pierre Delanoé, Jean Jacques Debout...mais aussi Serge Gainsbourg qui lui offre des titres sexy plein de fraicheur et de second degré comme, La cavaleuse, Drapeau noir...

Sur ce double LP, la liste est longue, on peut retrouver notamment Celle qui ne dit jamais non, Marie, Cette nuit tout recommence, Ne cherche pas à plaire, Ah ! Les hommes, bien entendu Déshonorée ou encore Le pays des deux soleils, Le drapeau noir et Avec les mains, avec la bouche.

Pour la sortie de cet album, hommage aux 5 ans de disparition de celle qu'il a tant aimée, Alain Delon a écrit quelques mots pour elle, qu'il a transmis à l'AFP. "Mimi, si je devais dessiner la forme de ton univers, je lui donnerais la forme d'un coeur, a-t-il confié. Si je devais sculpter une femme, ce serait toi... Ton amour est mon paradis perdu..." De bien jolis mots choisis par son ancien amour, l'acteur légendaire d'aujourd'hui 86 ans.

Le disque a été envoyé à Alain Delon par Universal, et ce message Alain Delon a tenu absolument à le faire diffuser, à l'occasion de la sortie de ce double LP. Pour la première fois, une trentaine de chansons de Mireille Darc sont réunies dans ce double disque. Publié ce dimanche 28 août par le label patrimonial Panthéon de Universal Music, il sort uniquement en vinyle, et remet en lumière des chansons amusantes et parfois coquines que l'actrice a enregistrées à partir de 1960. Mireille Darc est décédée le 28 août 2017 à l'âge de 79 ans. Atteinte depuis l'enfance d'un souffle au coeur, l'actrice avait été opérée à coeur ouvert à deux reprises en 1980 et 2013. Fin 2016, elle avait été victime de deux hémorragies cérébrales.