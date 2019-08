Mischa Barton célibataire : elle a quitté son petit ami, fils de millionnaire

"Mischa avait un petit ami quand elle a commencé le tournage. Elle l'a quitté il y a quelques semaines et se donne du temps en célibataire. Il s'est avéré que James n'était pas celui que Mischa pensait", explique un membre de la production de l'émission The Hills: New Beginnings, dont Mischa Barton est une des stars.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos