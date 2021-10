Miss Dominique, amincie de 70 kilos : sa fulgurante perte de poids en images

Ce mercredi 20 octobre 2021, les téléspectateurs de M6 auront le plaisir de retrouver un visage bien connu de tous parmi les candidats, ou plutôt les candidates. La chaîne donne ce soir le coup d'envoi d'Incroyable talent 2021. Et Miss Dominique, finaliste de Nouvelle Star 2006 face à Christophe Willem, donnera de la voix face au jury composé de Marianne James (qui était jurée lors de sa saison du show musical), Eric Antoine, Sugar Sammy et Hélène Ségara. La chanteuse avait impressionné le public par le passé grâce à sa voix, mais aussi grâce à sa métamorphose physique.

A l'époque de la Nouvelle Star, Miss Dominique était plus ronde. La femme de 43 ans pesait 111 kilos. Mais, en un an elle a perdu beaucoup de poids. Elle est en effet descendue jusqu'à 68 kilos comme elle l'avait confié à nos confrères de Gala, en 2009. Si de nombreuses personnes ont assuré qu'elle s'était fait poser un anneau gastrique, elle n'a jamais souhaité répondre à la rumeur. "Je ne m'aventurerais pas à donner des conseils diététiques ou chirurgicaux. Chaque personne doit faire ce qui est bon pour elle. En l'occurrence, ce que j'ai fait ne sera pas forcément bon pour un autre. Je peux vous dire que j'ai investi dans une PowerPlate et une machine de muscu. Comme j'avais fait de la gym étant plus jeune, mon organisme a eu la mémoire de cette époque et j'ai retrouvé un corps tonique", expliquait-elle simplement pour justifier sa perte de poids.

Sa transformation physique avait été accompagnée d'une petite thérapie, afin d'accepter son nouveau reflet dans le miroir. "Je me rends compte que j'avais un sacré embonpoint ! D'ailleurs, c'est un reproche que je fais souvent à mes amis : 'Pourquoi personne ne m'a jamais dit que j'étais grosse ?'", avait-elle ajouté auprès de Gala.

Quatre ans plus tard, Miss Dominique avait encore perdu de nombreux kilos, 20 plus précisément. Elle avait donc perdu, au total, 70 kilos. "C'est le record européen, on aurait pu me mettre dans le livre des records", s'était-elle amusée en 2013, lors d'une interview pour Oops. Puis, elle a repris son sérieux pour assurer qu'elle était encore incapable d'expliquer ce qui l'avait poussée à se prendre en main : "Il n'y a pas vraiment eu de déclic. On me dit que je suis mince, mais je pense surtout qu'avant j'étais grosse !" Qu'importe au final, puisque le résultat était là.