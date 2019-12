Miss France 2020 : Jean-Pierre Foucault trop bronzé ? Il réplique

C'est la seule émission qu'il continue de présenter aujourd'hui, sur TF1. Jean-Pierre Foucault voue un amour tout particulier pour l'élection de Miss France. A 72 ans, l'honneur lui incombait cette année encore, samedi 14 décembre 2019, d'animer la 90e édition du concours de beauté, en direct sur la Une. Comme chaque année, il apparaîtra la mine radieuse et souriante. Son teint hâlé, voire un peu orangé, est d'ailleurs souvent un sujet de débat. Après avoir essuyé quelques critiques en début d'année, le taulier de la télévision française a, cette fois, choisi de prendre les devants.

"Depuis plus de vingt ans, je pars à l'île Maurice pour fêter mon anniversaire [le 23 novembre, NDLR]", déclare-t-il dans le Parisien. Ainsi, ce ne sont pas les maquilleuses de l'émission qui ont la main un peu trop lourde... "J'y vais pour refaire mes couleurs. Cela permet tous les ans aux réseaux sociaux de se déchaîner en disant que je suis trop maquillé. Alors que tout le monde connaît la vérité, je suis tout simplement bronzé car je suis en vacances ! Oui, c'est du vrai bronzage !", explique-t-il. Voilà donc le secret de cette superbe mine enfin résolu !

Le 19 janvier 2019, Jean-Pierre Foucault a animé pour la dernière fois l'émission Qui veut gagner des millions ? sur TF1, avant de passer le flambeau quelques jours plus tard à Camille Combal. Pour le présentateur, qui se fait de plus en plus rare à la télévision, il n'est en revanche pas encore question de laisser tomber les Miss France. "Je suis d'une fidélité sans faille à cette élection (...) Ce rendez-vous est un bain de jouvence. Grâce à ces filles qui ont chaque année le même âge, j'ai l'impression de ne pas vieillir !", déclarait-il à TV Magazine, le 6 décembre dernier. Pour l'heure, abandonner l'émission n'est donc "pas d'actualité pour le moment", Jean-Pierre Foucault espère même pouvoir présenter les cent ans de l'élection Miss France, l'année prochaine.

En attendant, les téléspectateurs français pourront découvrir qui sera leur Miss France 2020, le 14 décembre 2019, en direct sur TF1 !