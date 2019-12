Miss France : Jean-Pierre Foucault prêt à passer le relais ? Il répond

Tic-tac, plus qu'une semaine avant l'élection de Miss France 2020 ! Pour les trente prétendantes à la couronne nationale, il est temps de peaufiner les derniers détails des costumes et des chorégraphies. Et pour Jean-Pierre Foucault, il est temps de préparer ses petits papiers. Mais cette 90e élection, qui aura lieu cette année à Marseille, est également l'occasion pour le présentateur iconique de revenir sur son parcours. Interviewé par TV Magazine, le taulier de la télévision française a déclaré son amour pour le concours et a affirmé ne pas avoir envie de passer la main... pour le moment.

"Personnellement, je suis arrivé à un moment de ma vie où il est temps que je passe le relais. C'est ce que j'ai fait avec Qui veut gagner des millions ?, dont j'ai passé le relais à Camille Combal. Un jour je ferai de même avec l'élection Miss France, mais ce n'est pas d'actualité pour le moment. J'espère même pouvoir présenter la cérémonie qui se tiendra l'année prochaine car nous célébrerons les cent ans de l'élection de Miss France !", déclare-t-il avec enthousiasme. Voilà qui est dit ! Les Français pourront donc encore compter sur Jean-Pierre Foucault à l'avenir. Pour le reste, il ménage soigneusement ses apparitions, volontairement rares, car il préfère "manquer" à son public plutôt que de le "fatiguer".

Depuis 25 ans, l'animateur de 72 ans présente chaque année le prestigieux concours de beauté. Un rendez-vous qu'il porte avec fierté et auquel il voue une certaine admiration. "Je suis d'une fidélité sans faille à cette élection (...) C'est une grande satisfaction de porter ce type de programme qui se raréfie à la télévision dans la mesure où les émissions sont très souvent enregistrées et montées au millimètre. (...) Et puis ce rendez-vous est un bain de jouvence. Grâce à ces filles qui ont chaque année le même âge, j'ai l'impression de ne pas vieillir !", plaisante-t-il.

L'élection de Miss France 2020, c'est le 14 décembre prochain dès 21h, en direct sur TF1 !