Miss France 2020 : La gagnante, les favorites... Résultats de notre sondage !

Plus qu'un jour avant le grand soir de l'élection de Miss France 2020. Après plus d'un mois de préparation et d'épreuves en tout genre, nos trente Miss régionales s'apprêtent à faire le plus dur : le grand show, en direct sur TF1 et devant la France entière. Il y a quelques jours, Purepeople vous a proposé de voter pour votre Miss préférée via un grand sondage, regroupant les trente candidates. Aujourd'hui, non pas cinq, mais six reines de beauté se démarquent particulièrement.

En cinquième position, on peut retrouver Yvana Cartaud, Miss Pays de Loire 2019, ex-aequo avec Marine Clautour, Miss Normandie 2019. Les deux demoiselles ont remporté chacune 5% des suffrages.

En quatrième position se trouve Florentine Somers, Miss Nord-Pas-de-Calais 2019, qui comptabilise 10% de vos votes.

Sur la troisième marche du podium s'affiche Manelle Souahlia, Miss Côte d'Azur 2019. La jeune fille de 18 ans remporte, de son côté, 11% des voix.

Enfin, avec 12% des votes, Lou Ruat, Miss Provence 2019, se démarque elle aussi et talonne de très près Dariana Abé, Miss Guyane 2019, qui est en tête de notre sondage avec 13% des suffrages.

C'est ce qui s'appelle "se jouer dans un mouchoir de poche"... À un jour de l'élection, le classement de notre sondage ne cesse de changer.

Selon le Journal des Femmes, le compte Instagram actumissfrance a également réalisé un sondage, dont Lou Ruat occupe la première place tandis que Manelle Souahlia et Florentine Somers complètent le podium. De quoi vous donner une petite idée des Miss régionales qui se démarqueront au cours de la soirée...

Mais même si les suppositions vont bon train, il faudra attendre le 14 décembre pour savoir quelle représentante régionale va remporter la prestigieuse couronne tant convoitée et ainsi succéder à la sublime Vaimalama Chaves, Miss France 2019.