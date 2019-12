Miss France 2020 : "Propos vulgaires", les Miss mal reçues à Marseille

Comme tous les ans, l'élection de Miss France 2020 était très attendue, mais comme tous les ans, le résultat final a fait son lot d'heureux et de déçus... Depuis son sacre le 14 décembre 2019, Clémence Botino, qui représentait la Guadeloupe, est sur tous les fronts. Entre interviews télévisées et shootings photo, la jeune femme de 22 ans n'a plus une minute à elle. Mais au milieu de tout cela, la pauvre doit aussi faire face à de nombreux détracteurs. Victime de critiques acérées et de commentaires racistes, elle n'est cependant pas la seule à être la cible de remarques malveillantes...

Comme l'indique le magazine Paris Match, à leur arrivée à Marseille, les Miss n'ont pas fait l'unanimité. Pour beaucoup de Français, "une jolie fille reste une jolie fille", rien de plus... C'est pourquoi lorsque les trente Miss régionales ont posé le pied à l'aéroport, il n'était pas rare "d'entendre fuser des commentaires plutôt vulgaires et désobligeants". Un désagréable machisme que Vaimalama Chaves, Miss France 2019, a combattu tout au long de son règne. Aujourd'hui, la belle Polynésienne évoque un monde "impitoyable". "Parce qu'on est belles, on nous prend pour des cervelles d'oiseau", déclare celle qui a par ailleurs été victime de nombreuses remarques sur son poids.

Pourtant, les Miss sont toutes soumises à des tests de culture générale et sont souvent issues de filières scientifiques. Ainsi, Marine Lorphelin, Miss France 2013, termine aujourd'hui ses études de médecine tandis qu'Iris Mittenaere, Miss Univers 2016, a fait des études de chirurgie dentaire. Cette année, la jolie Clémence Botino a obtenu la meilleure note au test de culture générale ; titulaire d'un baccalauréat scientifique obtenu avec mention "très bien", elle poursuit des études en histoire de l'art à la Sorbonne.

Malheureusement, cette année encore, Miss France 2020 semble bien partie pour devoir faire face à des "réseaux sociaux réactifs et cruels". Une longue année en perspective durant laquelle la jolie Guadeloupéenne devra faire preuve de force mentale et de beaucoup de répartie...