Miss France 2020 : Tailles, couleur de cheveux... coulisses d'une photo délicate

Dans un peu moins d'un mois maintenant, les Français vont découvrir en direct sur TF1 le nouveau visage de leur nouvelle Miss France 2020. Cette année encore, ce sont trente jeunes candidates qui défileront sur la scène du Dôme, à Marseille pour tenter de décrocher la prestigieuse couronne. Pour se donner le plus de chances possible de succéder à la sublime Vaimalama Chaves, les demoiselles sont actuellement à Tahiti, pour le voyage officiel des Miss. Au programme : cours de démarche, leçons de bonnes manières, interviews et bien évidemment shootings photo !

Et c'est Sylvie Tellier, ex-Miss France 2002 et actuelle directrice du Comité Miss France, qui se doit de gérer l'organisation des activités. Une tâche compliquée qui demande beaucoup de patience et d'organisation. L'ancienne reine de beauté n'a pas le droit à l'erreur... surtout au moment fatidique de la photo de groupe, en maillot de bain qui plus est ! Il faut dire que pas une seule demoiselle ne ressemble à l'autre. Chez nos confrères de TV Mag, Sylvie Tellier explique comment elle pare à ces difficultés : "Elles sont trente avec des tailles, mais aussi des couleurs de cheveux et de peaux différentes. Il faut faire une photo harmonieuse. Je fais exprès de mélanger les régions, les outre-mer, les groupes de photos auxquelles elles ont participé pour ne pas qu'elles se disent 'Je suis au fond, on ne va pas me voir' ou 'Je suis au premier rang, c'est bon'".

De multiples précautions prises pour ne pas faire de jalouses et surtout pour ne pas laisser entrevoir une éventuelle favorite. "Avant le voyage, je leur fais un briefing pour leur expliquer que les photos des magazines représentent le choix des rédactions et pas le nôtre et qu'il ne faut pas voir non plus de signes pendant la photo de groupe", déclare-t-elle.

Lors de la conférence de presse donnée le 15 novembre 2019, à Paris, Sylvie Tellier mettait en garde contre les pronostics trop hâtifs de la presse : "Les journalistes qui nous accompagnent sur le voyage pourront vous le dire : au début de la semaine, ils établissent un classement de leurs chouchoutes. À la fin de la semaine, il a changé, parce que certaines, qui étaient plutôt en phase d'observation, se sont révélées, alors que d'autres, qui étaient très en avant au début, s'effacent..."

En attendant, le voyage préparatoire n'est pas encore terminé et les jeunes femmes peuvent encore se donner à fond lors des activités et du grand oral afin de toutes les chances de leur côté.

Alors, qui sera la nouvelle Miss France 2020 ? Pour le savoir, rendez-vous le 14 décembre 2019, à 21h, en direct sur TF1 !