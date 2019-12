Miss France 2020, test de culture générale : faites le quiz !

Facile, dites-vous ? Peut-être pas tant que ça... Purepeople.com vous donne l'occasion de répondre à votre tour au test de culture générale des aspirantes au titre de Miss France, version 2020 !

Cette année, le test a encore eu droit à son lot de bourdes en tout genre... Même si Clémence Botino, Miss Guadeloupe 2018, s'en est brillamment tirée en remportant l'épreuve avec une jolie moyenne de 17,5/20, toutes les jeunes femmes ne se sont pas distingués de la même manière. En effet, il se trouve que plusieurs d'entre elles ont cédé à la pression, Morgane Fradon, Miss Picardie 2019, en tête ! Après avoir complètement oublié de remplir une page entière du test, la jeune femme de 20 ans a perdu sa concentration et a multiplié les mauvaises réponses... Ainsi, Pierre Hermé est passé de chef pâtissier-chocolatier à sculpteur et l'oeuvre Le Radeau de la Méduse est devenue Le Radeau de bois.

Mais ne lui jetons pas la pierre, car elle n'a pas été la seule à commettre des fautes. Comme l'a révélé Sylvie Tellier, d'autres jolies perles ont vu le jour sous la plume de nos Miss régionales. "Non Teddy Riner n'est pas un chanteur de RnB ni un acteur de cinéma mais un champion de judo. Vous avez aussi fait voyager Napoléon. Il a fini sa vie à Sainte-Hélène et non pas à La Réunion ou à Tahiti... Quant à Marlène Schiappa, elle n'est pas encore au Panthéon !", déclarait-elle avec humour, quelques heures après la fin du test.

Accordons tout de même une mention spéciale à Jade Simon-Abadie, Miss Centre Val de Loire, qui a décroché un très honorable 17/20, et à Andréa Magalhaes, Miss Midi-Pyrénées, médaille de bronze avec 16,5/20.

Saurez-vous faire mieux (ou au moins aussi bien) que nos 30 Miss régionales ? À vous de jouer !