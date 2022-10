Miss France : Du chantage fait aux lauréates pour les concours internationaux ? Une ex-miss balance

La prochaine élection de Miss France approche à grands pas. Dans quelques semaines, Miss France 2022 sera élue dans la ville de Châteauroux, succédant ainsi à la belle Diane Leyre, Miss Île-de-France 2021. La nouvelle ambassadrice beauté de l'Hexagone aura une année chargée, qu'elle devra conjuguer avec des allers-retours à l'étranger pour participer aux concours internationaux auxquels elle a droit en décrochant le titre de Miss France. Enfin, si elle se voit donner l'autorisation d'y participer.

Plusieurs Miss France ont eu l'honneur de défendre les couleurs du pays dans des compétitions telles que Miss Univers. Iris Mittenaere avait d'ailleurs été élue pour l'année 2016 contrairement à Alicia Aylies, Maëva Coucke, Eva Colas ou encore Laury Thilleman. Mais cette année comme la précédente, pas de Miss France dans le concours. Diane Leyre, qui se faisait pourtant une joie d'y participer, ne sera pas présente. Si une excuse a été donnée par la principale intéressée, Camille Cerf est persuadée que la raison est toute autre.

Interrogée sur Instagram (voir diaporama) sur la non-participation de Diane Leyre aux concours internationaux, la compagne de Théo Fleury s'est livrée sans fard sur les raisons qui, d'après elle, empêchent aujourd'hui Diane Leyre de défendre sa place : "Je vais vous dire ce que je pense. Déjà, elle a la radio et partir en concours international implique d'être à fond dans la compétition et ses activités pendant un mois donc compliqué d'allier les deux. Et l'autre raison selon moi est que l'agence qui nous gère après notre règne fait une sorte de chantage aux concours internationaux tous les ans aux Miss."

D'après Camille Cerf, cette fameuse agence "privilégie les filles en contrat d'exclusivité dans pour les concours internationaux." Si elle juge cette affaire "très très injuste", Camille Cerf ne peut pas s'y opposer. En annonçant son retrait de la compétition, Diane Leyre avait avancé un "manque de temps et de préparation à quelques semaines de (sa) remise de titre de Miss France." Le pays n'en sera pas moins représenté pour autant. Floriane Bascou, Miss Martinique et première dauphine de Diane Leyre, a été choisie pour la remplacer.