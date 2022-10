Miss Univers et Miss Monde 2023 : Diane Leyre écartée, 2 autres candidates choisies... les vraies raisons de ce choix

C'est officiel : Diane Leyre, notre Miss France 2022, ne représentera pas la France aux concours internationaux cette année. En effet, comme annoncé via un communiqué officiel, c'est Floriane Bascou, Miss Martinique 2021 et première dauphine de la belle, qui portera haut nos couleurs au concours Miss Univers. De son côté, Clémence Botino, Miss France 2020, participera à la prochaine élection de Miss Monde. Une véritable déception pour la reine de beauté actuelle...

Rendez-vous à la Nouvelle Orléans, en Louisiane, le samedi 14 janvier 2023 pour élire Miss Univers 2023. C'est à ce moment-là que la jolie Floriane Bascou tentera de décrocher le titre de renommée internationale et ainsi suivre les pas d'Iris Mittenaere, élue Miss Univers en 2016. Quant au concours Miss Monde, pour l'heure, la date et le lieu n'ont pas été révélés. Mais Clémence Botino espère faire mieux que ses camarades Ophélie Mezino en 2019 et Marine Lorphelin en 2013, toutes deux classées première dauphine. Son but à elle, c'est de renouveler l'exploit français de Denise Perrier, qui a remporté la couronne et l'écharpe de Miss Monde en 1953.

Dans ce même communiqué, Diane Leyre s'explique sur son absence. "Je ne pourrai malheureusement pas participer au concours Miss Univers par manque de temps et de préparation à quelques semaines de ma remise de titre de Miss France, en décembre prochain, lance-t-elle. Je n'aime pas faire les choses à moitié quand il s'agit de représenter la France à l'international et le choix de ma première dauphine, Floriane Bascou, a été une évidence pour vivre cette belle aventure. Je suis sûre qu'elle rayonnera et je vais la soutenir comme tous les Français durant son parcours."