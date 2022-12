Miss France : Moquée, une candidate du Top 15 s'explique sur son discours raté

Pour Indira Ampiot, sacrée Miss France le 17 décembre dernier, la soirée a été plus que magique. Mais pour certaines autres miss régionales, le réveil a été quelque peu compliqué. C'est le cas de Orianne Galvez-Soto, Miss Aquitaine, qui en plus d'être très malade, a dû faire face aux nombreuses moqueries des internautes. Il faut dire qu'au moment du traditionnel discours de présentation, la jolie jeune femme s'est laissée submerger par le stress et a eu du mal à s'exprimer. Mais selon ses propos, cela n'est pas seulement dû au stress de prendre la parole en public...

Peinée, la jeune femme de 23 ans a récemment pris la parole sur son compte Instagram pour s'expliquer sur ses bafouillages à répétition lors du prime. En story, elle a assuré avoir dû reprendre sa respiration à plusieurs reprises pour éviter une quinte de toux malheureuse. "Malheureusement, depuis mon otite je suis toujours malade. Et actuellement je suis incapable d'aligner deux mots sans m'étouffer. C'est pourquoi je me suis arrêtée plusieurs fois pendant mon discours. Je ne voulais pas partir dans une crise de toux", a-t-elle révélé avant de conclure : "Dès que je me sens mieux, je reviens au plus vite."

Une expérience tout de même positive

Malgré les nombreuses critiques des internautes, Orianne Galvez-Soto garde tout de même un bon souvenir de son aventure Miss France. Retenue dans le Top 15 (sur 30 candidates), elle n'a pas à rougir de son parcours. Toujours sur son compte Instagram, elle partage d'ailleurs régulièrement de courtes vidéos de ses passages sur scène et ne cesse de remercier chaleureusement ses admirateurs.

Pour rappel, c'est Indira Ampiot, Miss Guadeloupe, qui a cette année décroché la prestigieuse couronne. Pour la jeune femme de 18 ans, c'est une folle année qui s'annonce. Entre shootings photo et interviews, la jeune reine de beauté a été immédiatement plongée dans le grand bain. Un chamboulement qui peut parfois être très effrayant surtout pour une reine de beauté aussi jeune... Heureusement, la nouvelle Miss France pourra compter sur toutes les ancienne élues, qui sont déjà nombreuses à lui proposer leur soutien.