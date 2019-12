Miss Monde 2019 : Ophély Mézino divine au naturel et en bikini sur Instagram

Le 4 août 2018, Ophély Mézino, alors âgée de 19 ans, voyait sa vie changer à tout jamais. Élue Miss Guadeloupe 2018, elle remportait son ticket pour défendre son île lors de l'élection de Miss France. Après un parcours frôlant la perfection, la jeune femme s'est vu attribuer l'écharpe de première dauphine de Vaimalama Chaves, sacrée Miss France 2019.

Près d'un an plus tard, Ophély Mézino a été choisie par le Comité Miss France pour représenter le drapeau tricolore à l'élection de Miss Monde 2019. C'est donc avec beaucoup de fierté et de motivation que la belle s'applique à établir une communication bien rodée avec sa communauté. Suivie par plus de 50 200 abonnés sur Instagram, elle publie quotidiennement des photos de son quotidien, plus particulièrement à l'approche du fameux concours international. Entre shooting glamour et promotion de l'élection, la jolie Française ne manque pas une occasion d'afficher son corps parfait.

En vacances sur l'île de la Réunion cet été, Ophély Mézino pose en bikini blanc, sourire aux lèvres et crinière au vent. Sous un soleil radieux, ses jambes parfaitement galbées sont immergées dans une eau turquoise et complètement transparente. Mais attention, Miss Guadeloupe 2018 ne se contente pas de se faire dorer la pilule sans rien faire ! Très sportive, elle profite aussi de ces moments de temps libre pour pratiquer le surf sur la côte Atlantique. L'occasion de poser sur les plages françaises, planche de surf en mains.

Que ce soit en maillot une-pièce ou deux-pièces, Ophély Mézino est sublime et n'hésite pas à le montrer. En vraie reine de beauté, elle poste régulièrement des photos d'elle au naturel, dévoilant ainsi une peau hâlée sans aucune imperfection. Alors qu'elle est allongée sur des rochers, son regard de braise et son sourire étincelant font craquer ses followers, qui sont nombreux à réagir sous ses publications.

Le 14 décembre prochain, Ophély Mézino va réaliser un rêve de petite fille en défendant les couleurs de la France au concours de Miss Monde 2019, qui aura lieu dans la capitale britannique. En attendant, elle continue de se préparer jusqu'au bout des ongles pour cette échéance de la plus haute importance.